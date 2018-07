Újabb arany minősítést szerzett a BFMK Szépkorúak Tánccsoportja

A Szépkorúak Tánccsoportját a tánc és a mozgás szeretete és a közösségi élet iránti igény hozta létre, s Földesi Gyula szakmai irányításával tették meg első közös tánclépéseiket, amelyeken át a tánctermi foglalkozásokon formálódó csoport megérett a színpadi bemutatkozásra is. Első arany minősítését a 2014-ben Keszthelyen megrendezett Országos Nyugdíjas Ki mit tud?-on Rábai Miklós Három ugrós leánytánc című koreográfiájával érte el az akkor még csak hölgytagokból álló csapat.Ezt követően vette át az együttes szakmai vezetését Gaálné Szél Katalin, akivel azóta is töretlen az együttműködés, s az általa készített kalocsai koreográfia kiemelt arany minősítést hozott a táncosoknak a 2015-ös, hajdúszoboszlói országos megmérettetésen, valamint arany minősítést a harkányi Népek tánca, népek zenéje címet viselő fesztiválon. Itt a zsűri és a fesztivál közönsége előtt már a saját maguk által varrt és hímzett öltözetben léptek fel a vásárhelyi csoport tagjai.A tavalyi harkányi fesztiválra már öt férfitaggal kiegészülve és szatmári koreográfiával érkezett és hozhatta haza a kiemelt arany minősítést a csoport, míg a tavalyi Hajdúszoboszlón megrendezett fesztiválon már délalföldi táncokkal és a nyugdíjas szövetség által megnyert pályáztat segítségével vadonatúj viseletben vettek részt a szépkorú táncosok, akik ismét kiemelt arany minősítéssel tértek haza, ugyanúgy, mint később Gyuláról, az Országos Senior Táncfesztiválról.Az idén két országos fesztiválon, Gyulán és Keszthelyen is a legjobbak között teljesítettek a vásárhelyi táncosok, akik augusztus elején csapatépítő tréningen vesznek részt Dömösön, majd a nyarat három fellépés zárja: augusztus 18-án a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtti színpadon láthatja a helyi közönség a szépkorúakat, akik másnap a Csúcsi Olvasókörben, míg augusztus 20-án Algyőn adnak műsort.S hogy mi tartja össze a húszfős csapatot, amelynek átlag életkora hetven év? A tánc segít megőrizni nemcsak a fizikai, de a szellemi erőnlétet is – avatott be Juhász Istvánné –, valamint az évek alatt szövődött barátságok erőt adnak a magánélet nehéz helyzeteinek a megoldásában is.