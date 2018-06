Újabb trágár komment ellen tiltakozik Szabó Bálint

A hétfőin a Márki-Zay Péter polgármester videósának – Szabó Mártont megnevezte a jogász – trágár kommentje volt a téma, melyet az egyik vásárhelyi internetes portál cikke alatt olvasható. Szabó Bálint pénteki sajtótájékoztatóján már egy csütörtöki cikk alá írott megjegyzést említett: „Az előbb nem írtam oda, hogy Te rohadjál meg, Bálint. Lehet, hogy félre értetted. Nyugodtan tedd magadévá." Szabó Bálint meglepetésére ezt többen lájkolták a Facebook-oldalon.– Egyre jobban elharapódzik a gyűlöletbeszéd Vásárhelyen, ennek megálljt kell parancsolni. A jó érzésű emberek elhatárolódnak attól a stílustól, amit Szabó Márton képvisel kommentjeiben. Arra kérem Márki-Zay Pétert, ő is tegye ezt meg – mondta a jogász.– Csütörtökön este 8 óra felé telefonon próbált hívni Szabó Márton , mindenkinek a fantáziájára bízom, ezek után mit akarhatott mondani – mondta Szabó Bálint. Zárásként közölte: a június 22-ei közgyűlésen – melyen információja szerint a K'Art-ügy is napirenden lesz – személyesen is megkéri Márki-Zay Péter polgármestert, határolódjon el munkatársától, és a videós azonnal távozzon a közgyűlési teremből.