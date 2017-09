Újraindult az előkészítő munka Vásárhelyen: ősszel kezdik a tramtrain vágányának építését

Kispál János talán többször megy majd Szegedre, ha a tramtrain elindul. Fotó: Imre Péter

– Ritkán járok Szegedre, de ha a tramtrain elkészül, elképzelhető, hogy többször átruccanok különböző rendezvényekre, fesztiválokra – mondta a 75 éves vásárhelyi Kispál János, akivel az Ady Endre úton, az egyik közműkiváltás munkagödrénél találkoztunk. Nem örült ennyire Zsuzsa, mert szülei éppen a gödör melletti házban élnek, öregek és betegesek. – Egész nap iszonyatos a zaj, és ők ezt már nehezen tűrik – mondta. Egyetértett az édesanya, Anna, hangsúlyozva, szinte elviselhetetlen az állandó zakatolás, csattogás, férje most is beteg, az ágyból sem tud felkelni.

Még az ősszel startol a tramtrain, az integrált villamos és nagyvasút építése Vásárhelyen – jelentette be tegnap sajtótájékoztatón Hegedűs Zoltán alpolgármester. Ezzel kapcsolatban folytatódnak a projekthez kötődő közműkiváltások, jelenleg a strandfürdővel szemben az út mindkét oldalán az ivóvízvezetéket cserélik. Információink szerint a Bajcsy-Zsilinszky utcán és a Népkertnél folytatják.Hegedűs közölte, már most vannak olyan szakaszok, ahol lehetne kezdeni a sínek fektetését. Az alpolgármester bejelentette: szeptember 13-án, szerdán 17 órakor a városháza dísztermében lakossági fórumot tart a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. és az egyik, a vásárhelyi rész kivitelezője, a Strabag. Ekkor ismertetik az építkezés ütemtervét is.