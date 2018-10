Ukrajnában nemzetet építenek, ezért haragszanak ránk - Kereszttűzbe került a vásárhelyi politikus

Rejtett kamerával

A NATO, az amerikai és a brit kormány is aggódik amiatt, hogy megromlott a viszony Magyarország és Ukrajna között. Tavaly azért került szembe egymással a két állam, mert Ukrajna új oktatási törvénye korlátozza a magyar nyelvű tanítást Kárpátalján.Idén augusztus elején amiatt váltottak szigorú üzeneteket, mert a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja közös fejlesztéseiért dolgozó vásárhelyi Grezsa Istvánt a magyar kormány kinevezte a Kárpátalja fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztossá. Ezt az ukrán fél a belügyekbe való beavatkozásnak tekintette. Szeptember 19-e óta az ad okot vitára, hogy a beregszászi magyar konzulátuson az állampolgársági eskütételen készült egy rejtett kamerás felvétel.Ezen hallható, a jelenlévőknek azt tanácsolja a konzul, hogy mivel az ukrán hatóságok nem nézik jó szemmel a kettős állampolgárságot, hivatalos helyen inkább ne mutassák meg magyar papírjaikat. Csütörtökön Ukrajna kiutasította a beregszászi magyar konzult, erre válaszul Magyarország is kiutasított egy ukrán diplomatát.Magyarországról néhány év alatt 100 millió euró áramlott Kárpátaljára, az ottani intézmények, szervezetek, vállalkozások – nem csak a magyarok – segítésére. Ebben benne vannak a hódmezővásárhelyiek adományai is a mezővári óvoda megépítésére. Kárpátalja a határon túli magyar nemzetpolitika „lakmuszpapírja": az Orbán-kormány úgy gondolja, ha ott ezzel a segítséggel sikerül a szülőföldjükön megtartani a magyarokat, ez másutt is sikerülhet a Kárpát-medencében.„Egyvalamiben nagyon következetesen fogunk eljárni, mégpedig abban, hogy ott (Kárpátalján) több Ukrajna lesz, ugyanott évről évre több Ukrajna lesz, ezt mi feltétlenül el fogjuk érni" – érzékeltette kormánya célját a videóbotrány közepette Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter. Ezt a hozzáállást és a magyar konzul kiutasításának tervét az ukrán ellenzék felelőtlenségnek minősítette.Mit gondolnak a kárpátaljaiak? Balla D. Károly József Attila-díjas ungvári író, költő és blogger kérdésünkre azt írja, személyes és csoportérdekek alapján másként vélekedhetnek a történtekről a helyi magyarok, ukránok-ruszinok, oroszok. „Etnikai csoportokon belül is nagyok a különbségek, a valós vagy hamisított magyar nagypapa révén magyar állampolgárságot szerzett ukrán nyilván másként lát mindent, mint az ettől elesett" – írja a költő. A magyarok sem egységesek, de a körülmények miatt kevesen vállalják nyilvánosan a többségitől eltérő véleményüket. Skizofrén a helyzete a kormányerőt képviselő Hennagyij Moszkal kormányzónak, aki következetesen magyarbarát kijelentéseket tesz, és Brenzovics László képviselőnek is, aki a kormánypárt listájáról jutott be a törvényhozásba, de a magyar érdekek képviseletében, úgy látszik, szembemegy a kormánypárt kurzusával.– Kárpátalja mindig soknemzetiségű volt, a Magyar Királyság alatt sem tartozott a gazdagabb vidékek közé. Most egy több mint 600 ezer négyzetkilométeres országban 12 ezer négyzetkilométernyi terület – mondja lapunknak Grezsa István. – Az itt élő magyarság egész Ukrajna lakosságának 0,3 százalékát teszi ki: a románok, bolgárok is többen vannak nálunk ebben a soknemzetiségű országban. És van vagy 18 millió orosz, és 4 millió olyan ukrán, akinek orosz az anyanyelve. A tévék egy része orosz nyelvű, Kijevben mindennapos az orosz szó. Azután, hogy az orosz kérdés túl nagy falatnak bizonyult, megtaláltak minket. Pedig Magyarország elsőként ismerte el Ukrajnát. Támogattuk, hogy az ukrán állampolgárok vízummentesen utazhassanak az Európai Unióba. Most a lehető legkellemetlenebb helyzetbe kerültünk, legalábbis ami a két állam kapcsolatát illeti. Nyugat-Ukrajnában erős a radikális nacionalista vonal, de Kárpátalján nem. Itt, ha akcióznak, Lembergből jönnek, vagy gimnazisták szerveztek megmozdulásokat. Erről fontos tudni, hogy amikor az első bécsi döntéssel Kárpátalja egy része visszakerült a Magyar Királysághoz, gimnazisták harcoltak a magyar honvédséggel, és sokan elestek. Ebből az eseményből legenda lett, ami hat a történelemszemléletre. Tudomásul kell venni, hogy ilyen körülmények között zajlik az 1991 óta önálló ukrán államban a nemzetépítés. Én mindettől függetlenül Kárpátalján rosszalló megjegyzéssel vagy szigorú tekintettel nem találkoztam, bárhová mentem – tette hozzá Grezsa István.