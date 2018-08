Ünnepeltek is a kutasi motorostalálkozón

Fotó: vasarhely24.com

Több mint 100 autó, motor, traktor és egyéb jármű jelent meg. Az idei rendezvény különlegességeket is tartogatott az érdeklődőknek. A falu határában ismét felbőgtek a krosszmotorok, és nyeregbe szállt a sportág egyik nagy egyénisége, Horváth Pál is, társaival idézve fel az egykori kutasi motoros hagyományokat. Az idei esemény aktualitása volt, hogy áthelyezték hivatalában Vladár Sándor református lelkészt, aki a baráti körnek is tevékeny, lelkes tagja, ezért meghitt, megható búcsúceremóniát rendeztek számára. De nem költözik messzire, így visszajár majd kutasi és motoros barátaihoz – megígérte. A motorostalálkozón – a hagyományoknak megfelelően – volt jó hangulatú főzés, verseny, felvonulás és mulatság.