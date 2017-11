Utak, utcák és játszóterek újulnak meg Vásárhelyen - mutatjuk a listát

Sorolta: nem mindig van vizük, akadozik a szolgáltatás, jó lenne egy ATM is, mert a posta fél 2-kor zár, és utána már Földeákra vagy Vásárhelyre kell utazni, hogy pénzt vehessenek fel.

Dunai Józsefné Katalin szerint egy ATM-re szükség lenne Szikáncson. Fotó: Imre Péter

– Annak örülünk, hogy a játszótér és az Ács Lajos utca teljesen, valamint a Fő utca egy része megújul, új aszfaltburkolatot kap. De akadnak még megoldandó problémák – mondta a szikáncsi Dunai Józsefné Katalin, aki a helyi vegyesboltban a ruhák között válogatott.Az üzletben dolgozó Erzsébet és kolléganői is csatlakoztak: a folyamatos és jó minőségű vízszolgáltatást ők is megemlítették, hozzátéve: néhány mosógép elromlott már emiatt. Egyikük egy kisebb létszámú óvodát is el tudna képzelni – akadnak ilyen korú gyerekek a településen –, mert annak hiányában ugyancsak Földeákra, illetve Vásárhelyre kell vinni a kicsiket. Szikáncson 5-600 ember él.

Az összeget lakossági észrevételek, jelzések alapján főként utak, utcák, játszóterek és sportpályák korszerűsítésére fordítják, és egyes munkálatok már idén megkezdődhetnek

Benkő Zsolt külterületi önkormányzati képviselő elmondta, a még megoldásra váró problémák mellett a vásárhelyi önkormányzat gondol a külterületekre. Fotó: Imre Péter

A még megoldásra váró problémák mellett a vásárhelyi önkormányzat gondol a külterületekre: fejlesztésükre a következő két évben 363 millió forintot – jövőre 221-et, 2019-ben 142-t – fordít saját forrásból – mondta a Szikáncson tartott sajtótájékoztatón Benkő Zsolt külterületi önkormányzati képviselő.– tette hozzá.Szikáncson teljesen felújítják az Ács Lajos utcát, a Fő utcát az Ács Lajos sarkáig és a játszóteret – ez 41,6 millió forintot kóstál. 2019-ben az iskola udvarán lévő pálya műfüves borítást kap, 33,5 millióért. Batidán a Vásárhelyi út újul meg, korszerűsítik a kiskertek felé vezető utat, és a játszótér is szerepel a tervben. Ezekre a fejlesztésekre 39,5 millió forintot költenek. Erzsébeten a Posta, a Barátság, a Gyöngyvirág, a Czirják és a Kossuth utca újul meg, valamint a játszótér. Ezek a munkák 58 millió forintba kerülnek. Kútvölgyön a korábban részben felújított Rákóczi utca további 120 méteres részét és a játszóteret varázsolják újjá 9 millió forintból, 2019-ben következhet a focipálya, a becsült összeg 36,4 millió. Vajháton a belső utca újul meg 5,8 millióból.

A Csomorkányi úton lévő Dózsa-központban a víz- és áramellátás, valamint a közvilágítás korszerűsítését kérték az ott lakók, ami összesen 16,4 milliót tesz ki. Folytatódik a mátyáshalmi iskola rekonstrukciója, a tetőszerkezet felújítására eddig 5 milliót költött az önkormányzat, a teljes rekonstrukcióig 63,5 millióba kerül majd.A kerékpárutak is megújulnak: a Kishomok felé vezető, vagyis a szegedi út melletti már majdnem kész, és jövő novemberig megépül a bicikliút Maroslele felé. Öreg-Kishomoknál a közvilágításra, például a szervizútnál is áldoznak a jövőben, és a kerékpárút is szerepel a programban 50 millióért. A Csomorkányi úti kiskerteknél egy útszakasz felújítását tartalmazza a program, már 2019-ben, 9,3 millió forintba kerül.– Négy külterületi település, Kútvölgy, Szikáncs, Batida és Erzsébet közösségi tereinek, az olvasókörök és iskolák épületeinek megújítása is időszerűvé vált. Vagy teljesen, vagy legalább azt a részt rekonstruáljuk, ahol a közösségi rendezvényeket tartják. Ezzel kapcsolatban adtunk be pályázatot, amelyben szerepel például Új-Kishomokon egy közösségi ház felépítése is – szólt a távolabbi jövőről Benkő Zsolt.