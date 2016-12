Utolsó roham az ajándékokért

– Nem szeretek panaszkodni, nem is teszem. Tudom, az embereknek kevés a pénzük, és előbb élelmiszert vesznek, csak utána ajándékot – mondta a vásárhelyi Balogh Józsefné , akinek az Andrássy úton van ajándékboltja. – De az utolsó egy-két napban növekedni szokott a forgalom, remélem, idén is így lesz – bizakodott tegnap.– Az elmúlt évekhez viszonyítva negyedére esett vissza a forgalmunk – közölte Kónya Sándorné Kati, a Nagyi ajándékbolt tulajdonosa. Azzal folytatta: nem hiszi, hogy az embereknek nincs igényük a szépre, inkább pénzük nincs rá. Majd elmesélt egy sztorit: tavaly egy férfi kirántott a farzsebéből egy 10 ezrest, nem vette észre. A kasszánál 450 forintot fizetett, mielőtt távozott volna, Kati utánaszólt és közölte, aki karácsonykor náluk vásárol, az ajándékot kap, és átadta neki a 10 ezrest. Természetesen elárulta, hogy ő veszítette el. – Másnap bejött és 66 ezer forintot költött. Most is jól jönne egy ilyen csoda, bár igazából a karácsonyi hangulatot sem érzem a városban – közölte Kónya Sándorné Kati – Már csak kiegészítőket vettünk a karácsonyi menühöz, most értünk rá, eddig dolgoztunk. Huszonnegyedikén azonban már nem megyünk sehova, nem akarunk boltot látni – jelentette ki Sápi Mihály, aki párjával vásárolt egy vásárhelyi hipermarketben. Molnár Józsefné Sára is már csak apróságokat szerzett be, de azért az ő bevásárlókocsijába berepült egy kacsa a narancs, a banán és a kávé mellé.– Kis túlzással alig vettem valamit, mégis elköltöttem 10 ezer forintot – mondta a blokkot nézegetve. Elárulta, öt unokájának ajándékához pénzzel járult hozzá, így a szülők azt vesznek nekik, amire valóban szükségük van.A parkolók tele voltak, egy részüket elfoglalták a fenyőárusok. – Sokan mindent, így a fenyővásárlást is az utolsó napra hagyják, úgyhogy számítunk még egy nagy rohamra. Nem panaszkodunk, még új árut is kellett hozatnunk, éppen most érkezett – közölte Szakál Sándor fenyőárus.Az egyik szupermarketből tolta ki bevásárlókocsiját Kispál Gabriella és a lánya, Zsófi. – A pezsgő anyukámnak lesz, a húsból pedig húsos tésztát készítünk. Mindent előre, lehetőleg még pénteken megfőzünk, hogy az ünnep a pihenésé lehessen. Már a fenyőt is feldíszítettük, semmit sem hagyunk az utolsó pillanatra. Hú, egyvalami mégis elmaradt, a lányomnak az egyik ajándéka, egy lámpa – mondta Kispál Gabriella.