Vádaskodással és kirúgásokkal indított Vásárhely új polgármestere

Márki-Zay Péter első hivatalos útja a szomszéd nagyvárosba, Szegedre vezetett. Botka Lászlóval közösen tartottak sajtótájékoztatót a megbeszélésük után. Fotó: Frank Yvette

Programja negyedik helyén szerepelt Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely új polgármesterének egyik legfontosabb ígérete. „Megszüntetjük a magánszemélyek építményadóját!" – áll az ígéretben, azonban ezt mindössze pár napig tartotta a magát függetlennek nevező polgármester. Honlapján úgy fogalmaz, „a város irányítóinak állítása szerint Hódmezővásárhelynek nincs adóssága, és a bevételeknek is csak kisebb hányadát teszi ki a magánszemélyek építményadója".Később már azt állította, a város gazdasági helyzete nem engedi meg azt, hogy eltöröljék a magánszemélyek építményadóját, holott korábban arról beszélt, megválasztása esetén egyik első intézkedése lesz az adóforma megszüntetése. A vásárhelyi Fidesz tételesen cáfolta, hogy a városnak adóssága lenne, és ezért ne lenne lehetőség az adó megszüntetésére. Hegedűs Zoltán, a helyi Fidesz-frakció vezetője elmondta, hamarosan közel 3 milliárd forint áll Vásárhely rendelkezésére. Márki-Zay Péter azzal korrigált, hogy nem mondott dátumot az adó kivezetését illetően, majd hozzátette, tervei szerint 2019-től szeretné megvalósítani ígéretét.Bár az új polgármester együttműködést ígért a városháza dolgozóival, mégis többeknek távozniuk kellett a hivatalból. A politikus azt mondta, számára csak hivatalba lépésekor vált tisztává Hódmezővásárhely anyagi helyzete. Végh Ibolya aljegyző viszont felhívta Márki-Zay Péter figyelmét, hogy a város költségvetése február 7-e óta mindenki számára nyilvános, hiszen elérhető az interneten.Az aljegyzőnek ezt követően meg is köszönte eddigi munkáját a polgármester. A volt aljegyző arról is beszélt a vásárhely24-nek adott interjújában, hogy a polgármester mindenhova diktafonnal jár, és rögzíti a beszélgetéseket. Erről a portálnak Péterfalvi Attila azt mondta, a legjobb lenne, ha Márki-Zay Péter befejezné a hangrögzítéseket. Az adatvédelmi biztos azt is elmondta, ez a tevékenység jogellenes adatkezelésnek minősül, és több ponton is támadható, ha beszélgetéseket rögzít Vásárhely polgármestere, amire egyébként semmilyen törvényi felhatalmazása nincs Márki-Zay Péternek.Mennie kellett a címzetes főjegyzőnek is, akinek betegszabadsága alatt üzente meg Márki-Zay Péter, hogy a folytatásban nem számít a munkájára, így Korsós Ágnes 41 évnyi szolgálat után távozni kényszerült a városházáról. A főjegyző kirúgását olvasóink is megdöbbenten és sajnálkozva fogadták.A polgármester, bár korábban igyekezett megnyugtatni a hivatali dolgozókat, hogy emelkedni fognak a bérek, és senkit sem fog elküldeni, végül 53 köztisztviselő fizetését csökkentette március elsejétől – Végh Ibolya állítása szerint azért, hogy a városházára érkező tanácsadók, így például Botka László , Szeged szocialista polgármesterének embereivel kötött megbízási szerződésekre fussa a város pénzéből. A fizetések csökkentését Márki-Zay tagadta, azt azonban egy televíziós interjúban elismerte, hogy Botka László emberei elárasztották a vásárhelyi városházát.Hűtlen kezelés gyanúját is emlegette már Márki-Zay Péter, mivel szerinte a volt aljegyző és két gyermeke, valamint a korábbi kivitelező, az Építészmester Zrt. is kedvezményesen vásárolt vissza önkormányzati bérlakásokat. Hegedűs Zoltán erre úgy reagált, Márki-Zay Péter továbbra is megalapozatlanul vádaskodik, így arra szólították fel a polgármestert, kampánykommunikáció helyett foglalkozzon a város ügyeivel. Paragi István , a megvádolt cég vezérigazgatója elmondta, jóval a piaci ár felett, Márki-Zay állításával szemben nem hét, hanem tizenöt millió forintért vásárolt vissza egy kétszobás lakást az Andrássy úton. Az Építészmester vezérigazgatója kitért rá, úgy tűnik, a polgármester szemét szúrja, ha egy külföldi vagy multicég helyett vásárhelyi vállalkozások dolgoznak a városnak.Végh Ibolya a Facebookon válaszolt az újabb vádakra: mint írta, arra kéri a polgármestert, ne használja őt eszközként politikai céljai eléréséhez, gyermekeit pedig végképp hagyja ki ebből. Elismerte, hogy megvette a szóban forgó lakást, de azt kilenc évig piaci alapú díj mellett bérelte, és a vételár meghaladta az értékbecslésben meghatározott összeget, valamint azt a kedvezményt vette igénybe, amely minden önkormányzati lakás bérlőjét megillette, de a volt aljegyző szerint ezzel a polgármesternek is tisztában kell lennie.A polgármester egyébként bejelentette, hogy a hétfői közgyűlésen javasolni fogja a kedvezményes bérlakás-értékesítés megszüntetését. Ezzel várhatóan nem arat osztatlan sikert a vásárhelyiek között, sokaknak ugyanis ez az egyetlen lehetőségük arra, hogy saját tulajdonú lakásuk lehessen.