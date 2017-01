Vadriasztó sípot kaptak a sofőrök

A vadbalesetek komoly rizikófaktort jelentenek közlekedésbiztonsági és vadgazdálkodási szempontból is. Egy balesetveszélyes helyzetben nem mindegy, hogy az autós 90 kilométer per órás sebességgel vészfékezik, vagy 60-nal. Erre is felhívjuk kollégáimmal az autósok figyelmét.



A közúti ellenőrzéskor a megállított autósok vadriasztó sípot kaptak ajándékba. A lökhárító alá felrakható kis szerkezet 40 kilométer per órás sebesség felett olyan hangot ad ki, ami sérti a vadak fülét, és az ellenkező irányba kezdenek futni.



– Örülök a sípnak. Már korábban is hallottam róla, mindenképpen felszerelem – mondta az egyik autós, a szegedi Kozma Zoltán. – Nagyon sokat vezetek. Szerencsére vadbalesetem még nem volt, de jó néhányszor futott már át előttem az úton őz. Egyszer, Baja környékén pedig egy egész csapat vad került az autóm elé – tette hozzá.