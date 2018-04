Vágányzár a tramtrain miatt: vonatpótló buszok viszik holnaptól az utasokat

Szeged és Hódmezővásárhely között 22 kilométeres szakasz újul meg – tájékoztatta lapunkat a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs osztálya. Új, második vágányt is építenek Szeged-Rókus elágazás és Baktó elágazás, valamint Sártó elágazás és Kopáncs között. Az algyői Tisza-hidat részlegesen felújítják, megerősítik. Algyőn az állomás környezetét korszerűsítik. Új, fedett utasperont és P+R parkolót is építenek. A hódmezővásárhelyi állomás is új, fedett utasperont kap. Az algyői és a népkerti állomásépületet pedig részlegesen átépítik. Szeged-Rókus és Hódmezővásárhely-Népkert között felújítják a biztosítóberendezési rendszert, kiépítik a központi forgalomirányítást.



A vasúti pálya korszerűsítésének kivitelezési munkálatait a Swietelsky Vasúttechnika Kft. végzi. A beruházás hazai forrás felhasználásával, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg.



A vágányzár miatt Szeged és Hódmezővásárhely között, illetve Szentes és Hódmezővásárhely között április 4-étől június 15-éig vonatpótló autóbuszok közlekednek. A MÁV-tól kapott tájékoztatás szerint Szentesről Szeged, valamint Szegedről Szentes felé a pótlóbuszok csatlakozását a 47-es főúton Kopáncsnál, a Kishomoki vegyesbolt autóbusz-megállóhelyen biztosítja a MÁV-START.



A tramtrainvonal kiépítéséhez kapcsolódó munkálatok április 4-étől várhatóan 2019. április 25-éig tartanak, négy fázisban. Az első fázis április 4-étől június 15-éig, a nyári menetrendig tart, a második június 16-ától július 31-éig, mindkettő érinti majd a Szentes–Hódmezővásárhely, illetve a Szeged–Hódmezővásárhely közötti vonalon utazókat is. A harmadik munkafázis augusztus 1-jétől december 8-áig, a negyedik pedig december 9-étől 2019. április 25-éig tart, ez utóbbi kettőnél csak a Szeged–Hódmezővásárhely közötti vonatközlekedést érinti majd a vágányzár.



A vasúttársaság kéri utasait, hogy figyeljék az állomásokon kihelyezett hirdetményeket és útbaigazító táblákat, térképeket, valamint a hangos utastájékoztatást. A módosított menetrend a MÁV-csoport (www.mavcsoport.hu) honlapján, a vágányzári hírek között érhető el. Az utasok tájékozódhatnak a Vonatinfó alkalmazásban és a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatánál is a +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon. Telekom-hálózatból hívhatják a +36 (30) 499 4999-es, Telenor-hálózatból a +36 (20) 499 4999-es, Vodafone-hálózatból a +36 (70) 499 4999-es számot.