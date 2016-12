Valami történni fog a vásárhelyi agrárkarral

Inkább nem hallották



Úgy tudjuk, az egyetem vezetése októberben zokon vette a „mostohagyerek" és a „vérlázító" kifejezést. Megvitatták, reagáljanak-e. Arra jutottak, hogy mivel az SZTE-nek szervezetileg nincs köze a Miniszterelnökséghez – az egyetem feljebbvalója az EMMI –, inkább úgy tesznek, mintha semmi sem történt volna. Idén decemberben, amikor 120 éves fennállását ünnepelte a vásárhelyi agrárképzés, és konferenciát tartottak ez alkalomból a városban, Szabó Gábor rektor kijelentette: „az SZTE Mezőgazdasági Kara sikeresen működik".

A mezőgazdaságban tartják nyilván a legtöbb munkanélküli diplomást – és közben szakemberhiány is van. Ez úgy fordulhat elő, hogy a végzősök tudása nem elég korszerű – vonja le a következtetést a kormány számára készített előterjesztés, amelyről pénteken írt a Magyar Idők. Át fogják szervezni a felsőfokú agrárképzést a konzervatív napilap szerint. Háromféle terv létezik. Az egyik szerint az ország agráregyetemei, -főiskolái, -karai egyes feladatok végrehajtását összehangolják.A második lehetőség, hogy közös szakmai irányítás alá kerülnek. A harmadik verzió: mind egy központi egyetem részeivé válnak szőröstül-bőröstül. Ez a központ a Magyar Idők tudomása szerint a gödöllői Szent István Egyetem, mert e szakterületen ez a legnagyobb.Az utóbbi megoldás azzal jár, hogy a vásárhelyi mezőgazdasági kar megint gazdát cserél. Ehhez már hozzászokhatott az intézmény. Hódmezővásárhelyen 1896-ban alapítottak földműves iskolát, 1961-ben jött létre a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum, 1972-ben a szegedi élelmiszeripari főiskola része lett. 1986-tól a debreceni egyetem főiskolai kara volt, 2000-ben lett a Szegedi Tudományegyetem része. Mostohagyereke – így minősítette a viszonyt Lázár János miniszter idén októberben a hódmezővásárhelyi közgyűlésen. Szerinte vérlázító az SZTE hozzáállása a vásárhelyi tagintézményhez, csak megszokásból és anyagi érdekből működteti azt. Másutt is ez a helyzet, ahol nem önálló intézményben működik az agrárképzés, hanem csatolt tartozék. Ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzon, a kormánynak le kell választania az agrár-felsőoktatást, kialakítva az országban három-négy képzési központot.A Vásárhely24-nek múlt héten adott interjúban Lázár János már a készülő átszervezésről szólva azt a megoldást nevezte egészségesnek, „ha országosan egy integráció valósulna meg az agrártudományi képzésben: a felsőfokú oktatási intézmények egy hálózatba, egy intézményrendszerbe tömörülnének". Lázár önálló, klasszikus, fejlődő agrárfőiskolát képzel el Vásárhelyen, ahol minden adott ahhoz, hogy a város mezőgazdasági központtá váljon. Jó a föld, erős a helyi mezőgazdaság, és ide került a megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.Szerettük volna megkérdezni a Szegedi Tudományegyetemet, mi az álláspontja a tervvel kapcsolatban. Azt a választ kaptuk péntek délelőtt, hogy az egyetem vezetése várhatóan januárban reagál – ha ezt szükségesnek látja. Régi hódmezővásárhelyi oktatóval is beszéltünk. Ő azt mondta, előbb ismerni kellene a kormány elképzelését, hogy meg tudja ítélni, jobb-e, mint a mostani fölállás.