Választási kampányra is ment az eltűnt K'Art-pénzekből? - 72 órás ultimátum Vásárhely polgármesterének

A K’Art 60 alvállalkozójának mintegy 800 millió forinttal maradt adósa, a csődbe ment hódmezővásárhelyi vállalkozás ügyében több büntetőeljárás is folyamatban van, az egyiket a Szegedi Járásbíróság tárgyalja. A K’Art-ügy károsultjait képviselő Szabó Bálint jogász a járásbíróság épülete előtt tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján kijelentette, Hódmezővásárhely februárban megválasztott polgármesterének, Márki-Zay Péternek a korrupciós pártfinanszírozási ügyéről is szó van.



– Arra szólítom fel a vásárhelyi polgármestert, hogy távozzon a közéletből, ugyanis a K’Art-ügyben a kisvállalkozók tucatjaitól ellopott pénzből finanszírozta a polgármesteri kampányát – közölte Szabó.



Emlékeztetett, több mint egy hónapja hiába várják a választ arra, hogy Márki-Zay hány alkalommal és milyen összegű támogatást fogadott el a K’Art cégcsoport korábbi tulajdonosától. A jogász 72 órát adott a városvezetőnek arra, hogy nyilvánosságra hozza az erre vonatkozó bankszámlakivonatainak részleteit. Közölte azt is, hogy amennyiben Márki-Zay Péter nem tisztázza a helyzetet, a jövő héten büntetőfeljelentést tesz ellene tiltott pártfinanszírozás és költségvetési csalás gyanújával.



Szabó Bálint feljelentené Márki-Zay Pétert. Fotó: kuklis István