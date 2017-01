Valószínűleg nincs szmog a megyei városokban

a Csongrád Megyei Kormányhivatal

A szentesi égbolt szürke ugyan, de a köd miatt. Fotó: Králik Emese

Csongrád megyében, sőt az egész déli országrészben csak Szegeden van olyan mérőállomás, amivel a levegő minőségéről pontos információt kaphatunk. Mért adatok alapján ezért csakis ezeken a helyeken, illetve közvetlen környékükön rendelhetnek el szmogriadót – a többi városban, így a 44 ezer lakosú Vásárhelyen, a 28 ezres Makón, a 22 ezres lélekszámú Szentesen és a 16 ezer lakosú Csongrádon nem. Ezeken a településeken a legközelebbi állomás adataiból, az időjárás- előrejelzésekből és a légköri viszonyokból – például szélcsend – kalkulálhatnak és intézkedhetnek az önkormányzatok – tudtuk megsajtóosztályátólés Tóth Tamás szegedi meteorológustól. Bár az időkép.hu szmogtérképe alapján a megye elég nagy területe érintett, tegnap már Szegeden is javult a helyzet, így valószínűsíthető, hogy ezekben a városokban a riasztási érték alatti a szennyezettség. Ezt az érintett önkormányzatok megerősítették, és az emberek is így tapasztalták.

– Tudom, hogy Szegeden szmogriadót rendeltek el, Vásárhelyen egyelőre tisztának érzem a levegőt – mondta Muladi Andrea . Hozzátette: a kialakulásától sem tart, mert Hódmezővásárhelyen sok a zöldövezet. Ha mégis veszélyes lenne a szállópor-koncentrátum, kisfiával, Alexanderrel együtt az arcuk elé tekert sállal védekeznének.– Naponta hét-nyolc órát töltök a szabadban, a belvárosban, ahol nagy a gépjárműforgalom – közölte Csuka Ferenc postás. – Jó a levegő. Szálló por, füst minden évszakban előfordul. Ha komoly szmog lenne, kötelezően szájmaszkkal védekeznénk, de erre még nem volt példa.– Nem félni kell, védekezni a szmog ellen – mondta a kétgyermekes Oláh Diána . – Tartok attól, hogy Vásárhelyen is kialakulhat, bár most még nem érezhető semmi, tiszta a levegő. Úgy védekezünk majd, mint a hideggel szemben, magas nyakú kabáttal, sállal, a babakocsit pedig letakarom.– Szerintem a szmog inkább a nagyobb városokra jellemző, nem egy ekkorára, mint Szentes – véleményezte a Kurca-parti városban Sárai Pálné – Igaz, nagy az átmenő forgalom, jönnek-mennek a kamionok, de nem vettem észre, hogy romlott volna a levegő minősége – mondta. A szentesi égbolt tegnap ugyan szürke volt, de ennek inkább a köd volt az oka, és nem a légszennyezés. A belvárosban nem tapasztaltunk az elmúlt napokhoz képest semmilyen változást.Csongrádon is hasonló a helyzet. A helyi környezetvédők elnöke, Deák József nem emlékszik olyan esetre, hogy náluk valaha szmogriadót rendeltek volna el. – A városközpontban élek, esténként a családi házak kéményéből szálló füst kissé valóban szúró, de nagy mennyiségű por nem hiszem, hogy lenne a levegőben. Ez a tél velejárója egy ilyen helyen, ahol sokan fűtenek szilárd tüzelőanyaggal – foglalta össze. Azt nem tartja kizártnak, hogy Csongrád megyében Szegeden kívül esetleg máshol is magasabb a szállópor-koncentrátum, mint egyébként, de mivel nincsenek hivatalos mérőműszerek, adatok sincsenek erről.Makón tegnap kora reggel még köd volt, de délelőttre az is eloszlott. Szmogot sem tapasztaltunk.