Van, aki az alapig visszabontaná a vásárhelyi panelt, más úgy hagyna mindent, ahogy van

Nem bontanak "nagy tételben"



A kormányfő májusi panelvisszabontási ötleteire többször is visszatérő Lázár János kancelláriaminiszter "megértette" a szakma érveit, miszerint panelépületek nagyszámú el- vagy visszabontására jelen körülmények között nincs lehetőség – nyilatkozta Kaplonyi György, a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetsége (MTOSZSZ) elnöke a Népszavának. A kormányfő májusi panelvisszabontási ötleteire többször is visszatérő Lázár János kancelláriaminiszter "megértette" a szakma érveit, miszerint panelépületek nagyszámú el- vagy visszabontására jelen körülmények között nincs lehetőség – nyilatkozta Kaplonyi György, a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetsége (MTOSZSZ) elnöke a Népszavának. A nagyarányú panelbontás máris lekerült a napirendről , az eddigi, elsősorban energetikai szemlélet helyett a közérzet átfogó javítása lehet a fő cél. Ide értendő például a víz- vagy áramhálózat, a pincék, a szemétledobók állapota, vagy akár a társasházak jogi helyzete, amihez számításaik szerint lakásonként legalább egymillió forintos állami támogatásra lenne szükség, körülbelül ugyanennyi kedvezményes hitellel és némi önerővel megtoldva.

Igaz János és családja belemenne az egyenértékű cserébe. Fotók: Imre Péter

– Elfogadom az elképzeléseket, ha a jelenlegi lakásommal egyenértékű és fekvésű lakást vagy házat kapunk – jelentette ki a vásárhelyi Igaz János. Feleségével, Évával és három gyermekükkel, a 16 éves Jánossal, a 13 éves Anasztáziával és a 3 éves Róberttel 1 éve vették meg a Csengettyű köz 14. alatti egyik 10. emeleti lakást. Nyolcmilliót fizettek érte, így most a belvárosban élnek – ehhez ragaszkodnak.Megírtuk: a Modern Városok Program egyik támogatott mintaprojektje a szerkezetátalakítással, emelet-visszabontással járó panelrekonstrukció lenne Vásárhelyen. A Csengettyű közben lévő tízest szemelték ki erre. De több alternatíva van a teljes szerkezetátalakítástól a részleges rekonstrukción át a minőségi lakáscseréig.A közös képviselőkkel, a lakásszövetkezetek munkatársaival már egyeztetett a város, és a napokban mind a 210 család, lakó kapott egy még csak általánosságokra szorítkozó tájékoztató levelet. A közeljövőben mindenkivel elbeszélgetnek – tájékoztatott Cseri Tamás önkormányzati képviselő. Hozzátette: a felmérések szerint a lakók 20 százaléka szeretné elhagyni a panelt, és kertes házba költözni. Erre is kínálkozhat lehetőség. Az önkormányzat a szerkezetátalakítást, az emelet-visszabontást szeretné megvalósítani. Úgy tudjuk: ezt a szándékot akár egyetlen lakó tiltakozása is felülírhatja. És a terv nem túl népszerű.

A Csengettyű közi tízemeletesnek lehet, hogy csak a fele marad meg.

– Maradjon minden úgy, ahogy van! – közölte tömören Kovács Imréné. Akármi történik, akármeddig bontanák vissza, az egész ház építési területté válna, mindenkinek szednie kellene – ha ideiglenesen is – a sátorfáját. – Nem szeretnék és nem is tudok költözni – mondta állapotára utalva a 4. szám alatt, a 3. emeleten élő Nagy Aranka. Míg beszélgettünk, a lépcsőházban kisebb lakógyűlés kerekedett. Volt, aki óvta társait az újságírótól, attól, hogy bármit mondjon. Voltak, akik közölték is, véleményük van, de nem mondják el. A 6. emeleten élő Ilona viszont elárulta: decemberben vették meg az addigi bérleményt, a szerkezetátalakítást, a bontást ellenezte, de hangsúlyozta: a felújítás szükséges lenne.

Az épület állaga rossz: mállik a beton, rozsdás a tartószerkezet.

– A régiben, jelenlegi állapotában ne maradjon a ház! Biztos van olyan megoldás, ami mindenkinek jó lehet – fejtette ki véleményét Bakos-Nagy Gabriella. Pár hónapja költözött a Csengettyű köz 14. alá, a még bontandó 6. emeletre. Hozzátette: sok az idős, a nyugdíjas, a mozgásában korlátozott, rájuk is figyelni kell, mielőtt belevágnak valamibe.– Megkaptam a levelet, és örülök a kezdeményezésnek, de csak abban az esetben, ha megfelelő lakást vagy házat kapunk cserébe. Erre az otthonra már nagyon sokat költöttünk – jelentette ki Magdika. Majd azt ecsetelte, a legalább 40 éves épület nagyon rossz állapotú: mállik a beton, rozsdásak benne a vas- és acélszerkezetek, néhol a falak is repedeznek, amit purhabbal töltenek ki. – A legjobb megoldás az lenne, ha az alapig lebontanák, és egy új, korszerű ötszintest építenének a helyére. Persze kérdés, hol helyeznék el a családokat – zárta mondandóját Magdika.

A legutóbbi panelprogram



Vásárhelyen legutóbb 2010 előtt futott panelprogram, akkor 22 házat hoztak rendbe. A beruházás költségeinek egyharmadát az állam, a második harmadot az önkormányzat, míg a fennmaradó harmadik részt

a lakástulajdonosok fizették.