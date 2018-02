Van K´Art-ügy: a vásárhelyi Jobbikhoz kerülhetett a ki nem fizetett pénz?

– Új fejezetéhez érkezik a K’Art-ügy, áprilisban tárgyalás következik. Lehet arra esély, hogy az általam képviselt 60 ki nem fizetett szegedi és vásárhelyi alvállalkozó megkapja azt a 80 millió forintot, amelyre igényt tart az elvégzett munka ellenértékeként – jelentette be pénteken Szabó Bálint. A cégcsoport – többek között – a vásárhelyi Balogh Imsi Sportközpontot építette.



Eltűnt százmilliók nyomában – Hódmezővásárhely legjelentősebb közéleti bűnügye címmel tartott sajtótájékoztatót a Likvid Kontroll ügyvezetője a vásárhelyi Jobbik-iroda előtt. A helyszín nem volt véletlen: 3 éve ott zajlott le egy majdnem tettlegességig fajuló vita közte és a jobbikosok között, akik állították, nincs K’Art-ügy. Kijelentette: a Szeviép-ügyben érintett szegedi szocialisták után a vásárhelyi Jobbik is érintett lehet a közéleti korrupcióban. Közölte: ezt nem ő, hanem az ügyészség állítja vádiratában, a tárgyalás pedig április 12-én lesz a Szegedi Járásbíróságon.



A különösen jelentős értékre elkövetett csődbűntett gyanúja miatti eljárásban egyelőre a K’Art cégcsoport felszámolóbiztosait gyanúsítják, bár egyikük folyamatosan egyeztetett a K’Art vezetőjével, tulajdonosával, akit név szerint is megemlítettek a sajtótájékoztatón. Egy másik, talán ehhez kapcsolódó büntetőügyben egy politikus is érintett lesz, lehet, hogy őt Szabó nem akarta megnevezni. – Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem – a pert is vállalom, ha szükséges –, feltételezhető, hogy a K’Art cégcsoportnál elcsalt pénzek jelentős része, akár 80 millió forint, a helyi Jobbiknál landolt, pártfinanszírozásként – mondta korábbi mondataira is utalva a jogász.

Hangsúlyozta, arra törekszik, hogy a 60 alvállalkozó megkapja pénzét az elvégzett munkáért. Hozzátette: a vásárhelyiek jól gondolják meg, milyen politikai erőket bíznak meg, kit támogatnak szavazataikkal, hogy akár helyi, akár országos szinten képviseljék őket.