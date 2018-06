Vandálok taposták ki a virágokat a mindszenti templomnál, adományokból épült újra a kert

– A templomkertet és környezetét a gyülekezeti tagokkal, négyen-öten együtt kezdtük rendbe tenni. Füvet nyírtunk, metszettük a templomkert fáit – mondta Salamon László plébános.



– Egyik tagunk, Nagy László különösen aktív és agilis volt. Meghirdetett egy alkalmat, hogy tegyünk valamit közösen a templomunkért és környezetéért. Mindszenten nagyon régen vágyunk arra, hogy az 1800-ban épült, műemlék templomunkat kívül-belül felújíthassuk. Sajnos a pályázati szerencse eddig elkerült bennünket.



Azt beszéltük, hogy ha már a felújítás tovább halasztódik, akkor legalább a templom környezete legyen szép. Az említett közösségi alkalmon legalább húszan gyűltünk össze. A templomnak gyönyörű nagy kertje van, hatalmas fákkal. Hordtuk a tavalyi avart, a gallyakat. A templom körüli utcai részen virágos szigeteket alakítottunk ki, amiket adományként kaptunk. Sok jó ember van a mindszenti gyülekezetben – mesélte a plébános.



Néhány napig gyönyörködhettek a mindszentiek a kis virágos szigetekben. Valakik kitépkedték, széttaposták a virágokat. – Elszomorító látvány volt. Hogy ki tette, nem tudjuk. Nem adtuk fel. Továbbra is jönnek a virágfelajánlások. Hétfőn valaki a plébánia előtt hagyott például 9 tő petúniát. Azóta kaptunk hibiszkuszokat is.



A kis szigetek most ismét virágosak. A kertészeti „keménymagunk" továbbra is dolgozik, és egyre többen vannak, akik szabadidejükben eljönnek, hogy nyírják a füvet, vagy éppen meglocsolják a virágokat – mondta Salamon László.