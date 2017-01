Vásárhellyel szemben a köztisztasági cégnek adott igazat a Kúria

Németh: Törvényellenesen kivetett adót nem kell megfizetni



A hódmezővásárhelyi önkormányzat jegyzője a bírósági per alatt, 2012–2016 között az .A.S.A. Köztisztasági Kft.-nek összesen 205,6 millió forint telekadó-különbözetet és adóhiányt állapított meg, 41,1 millió forint adóbírságot szabott ki, valamint a késedelmi pótlék összegét 14,4 millió forintban állapította meg. Ez több mint 260 millió forint. „Természetesen egy törvényellenesen kivetett adót nem kell megfizetni visszamenőlegesen sem" – válaszolta kérdésünkre Németh István, az .A.S.A. csoport ügyvezető igazgatója.

– Nem fizettünk telekadót a hódmezővásárhelyi önkormányzatnak, mert a kezdetektől törvényellenesnek tartottuk az adókivetést, amit bíróságon támadtunk meg – mondta lapunknak Németh István , az .A.S.A. csoport ügyvezető igazgatója. Ennek a bírósági pernek a végére tett pontot decemberben a Kúria.Hódmezővásárhelyen még Lázár János polgármestersége idején, 2009-ben alkotta meg a közgyűlés a telekadóról szóló rendeletét, amelynek alapja a telek négyzetméterben számított területe. Mértéke körzetek szerint változó.Vásárhelyen az ingatlanok a telekadó-fizetési kötelezettség alapján öt körzetre tagozódnak. A rendeletet többször módosították, 2012. január elseje óta például a külterületi, mezőgazdasági művelés alól kivont területek után is kell telekadót fizetni. Az .A.S.A. Köztisztasági Kft.-nek is ekkortól kellett volna a közel 40 hektár, azaz 400 ezer négyzetméter alapterületű hódmezővásárhelyi hulladéklerakója után fizetni – előbb négyzetméterenként 80 forintot, majd 2015. januártól 140 forintot.A Kúria határozata január 3-án megjelent a Magyar Közlönyben. Ebben egyebek mellett az áll, hogy a vásárhelyi önkormányzat telekadó-rendeletének ötödik körzetre vonatkozó egyik eleme – amelybe a hulladéklerakó is tartozik – törvényellenes, és azt 2016. december 31-ével megsemmisíti a Kúria. A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.A Kúria indoklásában kifejti, az ingatlanforgalmi szakértő értékbecslése a hulladéklerakó földterületének forgalmi értékét 50 millió forintban állapította meg 2012–2016 között. Ehhez képest az adóteher évenként előbb mintegy 32 millió forint (64 százalék), majd évenként a becsült forgalmi értéket meghaladó 55 millió forint. A Kúria szerint az adózó vállalkozás ilyen mértékű megadóztatása túlzott és súlyosan aránytalan. A Kúria elrendelte, hogy a határozatát – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon hirdessék ki.A vásárhelyi önkormányzat tájékoztatása szerint a városi közgyűlés tavaly októberben módosította a telekadó-rendeletét. Azt írták, mivel tavaly októberig nem határozott a Kúria, ezért a hulladéklerakóra vonatkozó adómérték módosításáról a soron következő ülésén dönt majd a közgyűlés. „Miután a cég elmulasztotta a bevallási kötelezettségét, nyilvántartott telekadója sem volt, így a bevételi tervben sem szerepelt, azaz nem jelentett bevételkiesést. Az érintett körzetben egyébként – ezen cég kivételével – valamennyi ingatlantulajdonos eleget tett a bevallási és fizetési kötelezettségének" – válaszolta lapunknak az önkormányzat. Azt írták, a Kúria határozata a megadott határidőtől olvasható majd a hodmezovasarhely.hu oldalon.