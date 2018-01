Vásárhely a legbiztonságosabb megyei jogú város - 2020-tól működhet a honvédszakközép

Mint mondta, a legnagyobb kihívás talán 2015-ben érte a fegyveres erők tagjait, amikor a déli határon illegális bevándorlók tömege jelent meg. – Büszkék vagyunk, hogy innen történik a déli határvédelem logisztikai irányítása. Hódmezővásárhely katonaváros, ezért is kértük tavaly májusban Orbán Viktortól, hogy a Modern Városok Program keretében a laktanyafejlesztésre is jusson pénz – tette hozzá.



Hegedűs Zoltán beszélt arról is, hogy a tervek szerint 2020-ban kezdi meg működését a hódmezővásárhelyi honvédelmi szakközépiskola. Fontos eredménynek nevezte, hogy a nemrég aláírt megállapodás alapján hamarosan Hódmezővásárhelyen is igénybe vehetik a katonák és családtagjaik az orvosi szolgáltatást. Ez több milliárd forintos kórházfejlesztést is jelent. Az alpolgármester elmondta azt is, hogy honvédelmi sportcentrum is épül a városban.