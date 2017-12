Vásárhely is támogatta a kárpátaljai óvoda felépítését, amelyet kedden adtak át

A mezővári óvoda is azt a célt szolgálja, hogy árpátalján további ezer évig megmaradjon a magyar szó - mutatott rá.

Archív felvételünk az óvoda alapkőletételén készült.

Az átadási ünnepségen mondott öszöntőjében Grezsa István, a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és árpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa, hódmezővásárhelyi önkormányzati épviselő hangsúlyozta, hogy a mezővári Tündérkert óvoda a árpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében az első zöldmezős beruházásként épült gyermekintézmény árpátalján. Az öröm kettős Mezőváriban, hiszen az óvoda nemcsak a magyar kormány segítségével épült, hanem elsősorban az ötletgazda és kezdeményező Hódmezővásárhely megyei jogú város támogatásával - tette hozzá.A hódmezővásárhelyiek mintegy 60 millió, a magyar kormány 100 millió forintos támogatásából épült óvoda jelentőségére utalva a kormánybiztos kiemelte: "nem engedhetjü , hogy itt, a árpát-medencében leszakadjanak nemzetrészek a társadalmi-gazdasági fejlődésben"." álvinista reformátusként szólva" jelképesnek nevezte, hogy a árpátaljai Református Egyházkerület özremű ödésével létesült óvoda a reformáció 500. évfordulóján épült, hiszen - mint fogalmazott - Mohá után a református prédikátorok voltak azok, akik hitet és reményt adtak a lét-nemlét határán lévő magyarságnak.

Emlékeztetett arra, hogy az összefogás 2015-ben indult, amikor a hódmezővásárhelyiek átadtá a városban gyűjtött pénzadományt a mezővári óvodának. A hódmezővásárhelyi televízió által az óvodáról akkor észített felvételeket látva Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter felvetette, hogy támogatni kellene egy új óvoda megépítését Mezőváriban, amelynek nyomán a hódmezővásárhelyi önkormányzat gyűjtést kezdeményezett - tette hozzá.

"Legyen jelzés a mezővári óvoda megépülése arra, hogy bármilyen nehéz, időnként kilátástalan is a helyzet árpátalján az ukrán mindennapok valóságában, az anyaország, a magyar kormány mindig a árpátaljai magyarság mellett áll, mindig segítő kezet fog nyújtani" - hangsúlyozta befejezésül Grezsa István, jelezve, hogy a nap folyamán az eddigi 18 után további három, a magyar kormány támogatásából felújított magyar óvodát fog átadni árpátalján. Hegedűs Zoltán, Hódmezővásárhely alpolgármestere beszédében azt emelte ki, hogy az óvoda megnyitása önmagán túlmutató esemény: "egy megvalósult álom, az összefogásnak és a hitnek a jelképe, hiszen a árpátaljai magyarokkal együtt hisszü , hogy a magyaroknak nemcsak múltja és jelene, hanem jövője is van ezen a vidéken.""Nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a legsikeresebb adománygyűjtési akciója volt Hódmezővásárhelynek, mivel több mint 50 millió forint gyűlt össze észpénzben, és voltak természetbeni felajánlások is" - mondta, öszönetét fejezve ki az óvodaépítést anyagilag támogató 800 hódmezővásárhelyi magánszemélynek, a városban mű ödő vállalkozásoknak és civil szervezeteknek."A nyolcvan férőhelyes, egy év alatt megépült mezővári óvoda ézzel fogható bizonyítéka annak, hogy mi, hódmezővásárhelyiek komolyan gondoljuk azt, hogy nemzettestvéreinket segíteni kell országhatáron belül és ívül is" - mutatott rá befejezésül Hegedűs Zoltán, aki 200 személyes étkészletet, mesekönyveket és karácsonyi ajándékokat is átadott az óvodának.Orosz Ildikó, a árpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnö öszönetet mondott a magyar kormánynak a árpátaljai magyar óvodá megújításáért és Hódmezővásárhelynek a mezővári óvoda építéséhez nyújtott támogatásért. Reményét fejezte ki, hogy a Beregszászi járás és egész árpátalja egyik legkorszerűbb óvodája Mezőváriban magyar szellemiséggel telik meg.