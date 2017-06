Vásárhely újból nekifut a városkártyának

Budapesten és Szegeden bevált

Szegeden 2010-ben vezették be a Szeged Kártyát, ezt szolgáltatások igénybevételekor, illetve egyéb vásárlásokkor használhatják ki. Budapesten turisták számára is kiváltható kártyát vezettek be, mellyel kedvezményesen látogathatnak kulturális programokat, ingyenesen használhatják a tömegközlekedést, valamint engedményt kaphatnak éttermekben és fürdőkben a fővárosba látogatók.

– Nem ártana valami kedvezmény mondjuk a strandra – kezdte véleménye kifejtését Ferenczyné Janovics Judit a legutóbbi közgyűlésen szóba hozott városkártyáról . – Jó lenne az is, ha parkoláshoz használhatnánk, mert ez a lehetőség is nagyon drága. Amúgy jó ötlet, mert hozzászoktunk a kártyákhoz. Egyre gyakrabban fizetek kártyával a készpénz helyett, mert az úgy kedvezőbb számomra – fogalmazott Judit.– Bízom benne, megmutathatjuk, hogyan lehet ezzel a kártyával a tramtrainen utazni – jelentette ki Hegedűs Zoltán alpolgármester a június eleji közgyűlésen. A városkártyáról egyelőre konkrétumokat nem tudni. Az önkormányzat elvi koncepciója szerint a kártyával azt szeretné elérni, hogy a helyi szolgáltatásokat részesítse előnyben a polgár, igénybe lehetne venni a kedvezményt a közösségi közlekedésben, az intézményi beléptetéskor, esetleg a kereskedelemben.A város már 2015-ben is belevágott egy városkártyaprogramba, azonban a szolgáltatóval nem tudtak megegyezni, mert nem azt kapta volna az önkormányzat, amit kért tőle. Nem kerülhetett volna rá a kártyára a város címere, és a neve sem, hogy „Vásárhelyi Városkártya".Másik megkérdezett olvasónk, Zsuzsa is az esetleges kedvezmények mértékétől függően használná. – Ha valódi kedvezményt kapunk, és egyszerűbbé teszi a szolgáltatások igénybevételét, akkor érdekel ez a lehetőség. Egyébként pedig nemigen használok bankkártyát, mert havi szinten praktikusnak tartom, hogy látom magam előtt a pénzemet, könnyebben tudok gazdálkodni vele – magyarázta Zsuzsa.– Lutri az egész – kommentálta Németh László. – Minden bizonytalan ebben a városban, én őszintén szólva nem látok fejlődést. A sétálóutca helyén egy hasznos útvonal feküdt, most már ezt nem lehet használni. Ezért vagyok bizonytalan a kártyával kapcsolatban is. Bankkártyám is csak azért van, mert a nyugdíjamat arra utalják – tette hozzá a férfi.