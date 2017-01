Vásárhelyen a Fekete Sas a sláger

111 éves a gazdabál



A vásárhelyi gazdabál 2017-ben már 111 éves múltra tekint vissza, 1906-ban volt az első. Ez Csongrád megyében kuriózum, de az országban sem sok vetélytársa akad, például a balatonfüredi Anna-bál, melyet 1825. július 26-án tartottak először. A gazdabál 1948-tól a rendszerváltásig szünetelt, azt követően éledt újjá, szolidabb körülmények között újra rendszeresen megtartották, és a 100 éves jubileumra költözött vissza a Fekete Sasba. A következő mulatságot, a gazdanapok keretében, február 11-én rendezik, a belépők ára 6500 és 7000 forint között lesz.

Közeledik a januári–februári báli szezon, az iskolák, illetve a különböző jótékonysági rendezvények játsszák a főszerepet. Vásárhelyen hagyományosan a Bethlen Gábor Református Gimnázium bálja nyitja a szezont, január 7-én. A szalagtűző ünnepet külön rendezték az osztályok korábban. A Fekete Sas lesz a helyszín, és többfajta „részvételi díj" létezik: 5000 forintért (a vacsora 3000, a belépő 2000) a Ginkgo Hotelben lehet étkezni, 5500 forintért a Fekete Sas földszintjén, 8 ezerért Közép-Európa egyik legnagyobb és legszebb báltermében, 10 ezer 500-ért a páholyban. A három nyitótánc a Fények keringője, a Van egy álmom és a Csárdás lesz, melyeket Baranyi Anett és Tóth Krisztina tanítja be, ők nem az iskola alkalmazottjai.– Kilencedik éve mi tanítjuk be a bethlenes diákoknak – idén az Eötvösnek is – a nyitótáncokat. Mindig arra törekszünk, hogy az elegancia mellett az egyediség élményét adjuk a fiataloknak, ne sablonosat táncoljanak – mondta Tóth Krisztina A Németh László Gimnázium és Általános Iskola január 21-én mulat a Fekete Sasban, a belépő vacsorával 5000, anélkül 3000 forint. A HSZC Corvin Mátyás Szakképző Iskolája február 25-én, szintén a Fekete Sasban bálozik, a belépőjegy 2000 forint.Makón mind a négy középiskola a városi sportcsarnokban vigad. Kiemelendő a József Attila Gimnázium, amely nem szalagavatót rendez, hanem gombtűzőt, gombavatót, február második hétvégéjén. A végzősök zöld gombot kapnak, sikeres érettségi után ez érett színűre, sárgára változik, míg az aktuális osztályfőnökök pirosat viselhetnek. Van sétálójegy és vacsorás, 1800 és 3900 forintért.– Az idősebb tanárok emlékeznek rá, hogy már az 50-es években szokás volt az 1895-ben alapított iskolánkban a gombavató. De az, hogy mikortól és kinek az ötlete volt, az az idők homályába vész. Az osztályfőnökök piros gombja, rajta az osztálynak megfelelő ezüst betűvel és évszámokkal, 20 éve létezik, én találtam ki, és személyes ajándékom a kollégáknak – mondta Rója István , a JAG igazgatója.Csongrádon a három középfokú tanintézmény közül mindegyik, a Bársony, a Batsányi és a Sághy is túl van már a szalagavató bálon, míg Szentesen a Boros Sámuel Szakközépiskola, a Bartha és a Horváth Mihály Gimnázium rendezett a bált. A Zsoldos és a Pollák is a helyi sportcsarnokban bálozik, február 4-én, illetve 10-én.Jótékonysági bált is többet rendeznek a szezonban, sőt már tartottak is, például Mindszenten és Székkutason. Az egyik hagyományosan legnagyobb pedig a vásárhelyi orvosbál, február 4-én rendezik a Fekete Sasban.