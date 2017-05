Vásárhelyen divat az utcafórum

Ezt az utcafórumot éppen a tramtrain kapcsán tartották. Fotó: Imre Péter

– Az utcafórumok a legszemélyesebb találkozások – vélekedett Kecskeméti Rita , Újváros Fidesz–KDNP-s képviselője a vásárhelyi közgyűlésben. Azzal folytatta, azért is szerencsések az ilyen szabadtéri randevúk – persze ha az időjárás engedi –, mert az utcán, a téren közvetlenebbek az emberek, és jobban is érzik magukat, magabiztosabbak saját környezetükben, mint a hivatalban.Rögtönzött „közvélemény-kutatásunk" során többen közölték Vásárhelyen, járnak ilyen rendezvényekre, de legalább annyi volt a nem. Utóbbiak változatos okokat soroltak: nem érdekli a politika, három műszakban dolgozik, nincs rá ideje, otthon is akad elég dolog. Az utcafórumpártiak viszont azt emelték ki, segítenek megoldani problémáikat.Az első vásárhelyi utcafórumot 28 évvel ezelőtt Kószó Péter jelenlegi alpolgármester és Grezsa Ferenc tartotta az 1989-es majálison. Mindketten tagjai lettek az első szabadon választott Országgyűlésnek.

– Bája van, amikor otthonról hoznak hokedlit, sámlit, arra kuporodnak, és spontánabb is, mint a zárt helyen rendezetteké – mesélte Kószó Péter. – Igaz, olyan is előfordult, hogy egy alaposan elázott illető keveredett a helyszínre: hangoskodott, állandóan beszélt, nem hagyott másokat szóhoz jutni. – A rendezvényekről feljegyzések készülnek, minden felvetést rögzítenek, és igyekeznek megoldást találni, ha intim, személyiségi jogokat érintő az ügy, négyszemközti beszélgetéssel.Makón Lázár János országgyűlési képviselő már többször tartott szabad ég alatti fórumot, és erre már az önkormányzati képviselők is rákaptak, például Czirbus Gábor alpolgármester. Csongrádon és Szentesen ez nem divat.– Nem szoktam utcafórumokat tartani. Minek? – kérdezett vissza Szirbik Imre , Szentes polgármestere. Azzal folytatta: – Nem kell külön helyet és időpontot kijelölni, a városban, a központban élek, biciklivel közlekedem, de gyalog is sokat járok. Bárhol, bármikor, bárki megállíthat, elbeszélgetünk, sorolják a gondokat. Ezzel csak egy baj van, addig nem felejthetem el, amíg nem jutok papír és ceruza közelébe. Ugyanis azért mondják el, hogy tegyek valamit – jelentette ki.