Vásárhelyen is jelentkeztek a Szeviép-károsultak: 13-an adták be kárigényüket

– A szerződéseket be kell tartani, az alvállalkozókat ki kell fizetni, ezt mindenkinek meg kell tanulnia. Nem engedjük sem a jobb-, sem a baloldali politikusoknak, hogy közpénzt lopjanak el – jelentette ki pénteken a vásárhelyi Járási Hivatalban tartott sajtótájékoztatón Szabó Bálint jogász, a Szeviép-ügy károsultjainak egy részét képviselő Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője. Megjegyezte: 2010-ben, pár nappal a Szeviép-csőd előtt a szegedi önkormányzat 3 milliárd forintot utalt át a cégnek, 5 tételben.



A rendkívüli állami kárrendezésre vonatkozó kormányrendeletnek köszönhetően a különböző beruházásokban közreműködő vállalkozások 8 év után végre megkapják pénzüket, a késedelmi kamatokkal együtt. Vásárhelyen kecskeméti, kiskunfélegyházi, mórahalmi, domaszéki, szegedi, vásárhelyi, mindszenti és budapesti cégek, összesen tizenhárman, nyújtották be kárigényüket.



A cégek a Szeviép alvállalkozóiként az 1-es villamos vonalának felújításában, az M43-as autópálya és a csongrádi elkerülő építésében, a Pusztaszer–Ópusztaszer közötti út rekonstrukciójában, a szegedi nyugati elkerülő építésében, a mórahalmi malom építésében és a szegedi Napfényfürdő megvalósításában vettek részt.



– A beruházások összességében körülbelül 35 milliárd forintba kerültek, ebből loptak el nagyjából mintegy 11 milliárdot – jelentette ki Szabó Bálint. A jogász kárenyhítésnek nevezte a mostani folyamatot, hiszen az elmúlt években több cég tönkrement, dolgozókat bocsátott el, illetve anyagiak híján megbízásoktól estek el. Az érintett 433 károsultból mára mindössze 110 vállalkozás maradt talpon. Ezek kártalanítását vállalta az állam cégenként maximum 200 ezer euró, vagyis 62 millió forint összeghatárig.



Szabó kifejezte reményét, hogy a Szeviép-ügy rövidesen lezárul, a vádlottak megkapják méltó büntetésüket, a börtönt, és teljes, jelenleg zárolt vagyonukat elkobozzák. Információja szerint az ügy elkerülhet Szegedről, így az esetleges politikai befolyás is megszűnhet. A kártalanítási igények benyújtása szerdán Szegeden kezdődött és ma Szentesen folytatódik.