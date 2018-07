Vásárhelyen is tagokat toboroz a szakszervezet

Ahogy megírtuk, megtáncoltatná a szociális és egészségügyi ágazat dolgozóit, nyugdíjasait a Cser Ágnes vezette szakszervezet. A 20 éve alakult Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ) azonban nem csupán egy új programot népszerűsített Hódmezővásárhelyen, tagokat is toboroznak Csongrád megyében.– Mindenki előtt ismert, hogy a rendszerváltás után tarthatatlan helyzet alakult ki az egészségügyi és szociális ágazatban. Még 2004-ben fogalmaztuk meg sztrájkköveteléseinket, de a négy szocialista, liberális kormányzat nem volt hajlandó tárgyalni velünk.Az Orbán-kormány azonban partnernek tekint bennünket, s több követelésünkben is megegyezésre jutottunk, például megkezdődött a többlépcsős bérfelzárkóztatási program – mondta lapunknak Cser Ágnes. Az MSZ EDDSZ elnöke megjegyezte, van még elmaradás, például a gazdasági és műszaki háttérszolgáltatást nyújtók bérének emelése még várat magára, azt viszont elérték, hogy a kamarai szakdolgozói díjat nem kell megfizetniük.– Szakszervezetünk elért eredményei révén egyedülálló. Tovább folytatjuk többéves, sikeres sztrájktárgyalás-sorozatunkat, de szeretnénk, hogy minél többen álljanak mögénk, mert akkor hatékonyabban tudunk fellépni – tért rá az elnök a vásárhelyi látogatásának kiemelt céljára. Cser Ágnes hozzátette, üdvözölték a nők kedvezményes nyugdíjazásával kapcsolatos kormányzati programot, de ez azzal is együtt járt, hogy csökkent a szakszervezeti tagok száma, akiket pótolni szeretnének.