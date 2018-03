Vásárhelyen kezdődik a cirkuszszezon: a helyi pékek két teherautónyi kenyeret vittek a lámáknak, tevéknek

– Márciusban szinte minden utazótársulat útnak indul. Mi már februárban is felléptünk. Akkor jó idő volt. Azt nem gondoltuk, hogy márciusban ilyen hó lesz, és hideg – mondta Ádám Olivér, a Circus America egyik vezetője. A társulat február második felében Kaposváron lépett fel. Onnan Pécsre mentek volna, de a nagy hó miatt lemondták a szereplést, így a következő helyszín, Hódmezővásárhely felé vették az irányt. Az első napot az egyik szupermarket parkolójában töltötték. A hódúrók ugyanis a város utcáin dolgoztak, és csak azután takarították le a Bagolyvárral szembeni cirkuszi placcot.



– Az időjárás miatt nem volt egyszerű megtenni a 250 kilométert, Kaposvártól idáig. Volt részünk útlezárásban, rostokoltunk az állatokkal egy benzinkúton is. A lényeg, hogy most már minden rendben van. A sátorépítéssel meg kellett várnunk a pluszfokokat. Mínuszban nem építünk, az a ponyvának nem tenne jót. A vásárhelyiek egyébként nagyon kedvesek voltak. Az egyik pékség például két teherautónyi kenyeret is hozott az állatainknak. A bikák, a lámák, a tevék is nagyon szeretik. Szénát és szalmát is azonnal sikerült szereznünk – mesélte.



Ádám Olivér azt mondta, a nézők nem veszik majd észre a sátorban a márciusi hideget. 22-23 fokosra fűtik fel hőlégbefúvással. – Természetesen a próbákon is fűtünk. A lakókocsik sem hidegek, el vannak látva gázkályhákkal – avatott be Ádám Olivér, milyen is a cirkuszi élet a tavaszi télben.



A Circus America előadásait csütörtöktől vasárnapig nézhetik meg az érdeklődők. Ukrán, orosz, német, amerikai és magyar artisták is porondra lépnek. Tevét, lámát, szürke marhát, lovakat és oroszlánokat is láthat a nagyérdemű. A bébioroszlánt meg is lehet majd simogatni.