Vásárhelyi diák az ország harmadik legjobb kőművestanulója: Gábor építészmérnök lenne

– A gyakorlati feladatsor egy fal építéséből állt 30-as blokktéglából ablaknyílással. A fal egyik oldalát hőszigetelni, a másikat vakolni és burkolni kellett negatív sarokban – számolt be Garai Gábor, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum (HSZC) Kalmár Zsigmond Szakgimnáziuma és Szakiskolája kőművestanulója. A végzős diák az országos Szakma Sztár fesztiválon harmadik helyezést ért el április végén Budapesten. Iskolájában nagyon büszkék az eredményre, az intézmény portáján egy papírra kinyomtatva hirdetik a sikert.



– Azt hiszem, joggal mondhatjuk, hogy az ország harmadik legjobb kőművestanulója Gábor – fogalmazott ballagási beszédében Pap András, a Kalmár igazgatója pénteken, mire hangos taps tört ki az aulában.

Vörös Magdolna, az iskola építőipari mérnöktanára jó jegyei láttán biztatta arra Gábort, hogy induljon a versenyen, amelyre Bozóki Gábor készítette fel.



– Az elméleti részre nem kellett annyit készülni, mint a gyakorlatira – magyarázta Gábor. – A szakmámban szeretnék dolgozni a következő egy évben, végül saját vállalkozást alapítani. Emellett az érettségit is meg akarom szerezni, hogy utána magasépítő mérnöki képzésre járjak főiskolán – avatott be terveibe a fiatal.



– A szabadidőmet is a munka tölti ki, hiszen anyukámmal ketten vagyunk, és a házunkon dolgozunk. Illetve nemsokára elkezdek készülni az angol nyelvvizsgámra is, így szeretnék egyről a kettőre jutni az életben – magyarázta Gábor, aki a barátnőjével, barátaival tölti az idejét, amikor nem dolgozik.