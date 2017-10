Vásárhelyi ízeket idézett a főzőverseny

– A régi, hagyományos vásárhelyi ételek közül a sós túrós lepényt szeretem a legjobban – árulta el a vásárhelyi Koncz Béla, 17 hónapos kisfiával, Csaba Szabolccsal a karján. Azzal folytatta: azért ez lett a favorit, mert gyerekkorában a nagyszülőknél szinte minden vasárnap az asztalra került, sűrűn fogyaszthatta és megszerette. Egyébként a nagypapa kedvence volt a sütemény.– Csaba is imádja a hasát, és már evett sós túrós lepényt, örülök, hogy ízlett neki – mondta az apuka, akivel a Vásárhelyi Ízök Fesztiválján, a Dr. Rapcsák András út sétálóutcai szakaszán találkoztunk vasárnap.Pár méterrel arrébb, a Régi ízök süteménye névre hallgató standnál Hofecker József – miközben kapros túrós lepényt vásárolt – kijelentette: – Minden paraszti eredetű ételt szeretek, nem csoda, Baranya megyei sváb parasztgyerek vagyok.A különböző lepényeket is, ezekből és az ahhoz hasonlókból sokat fogyasztottam gyerekkoromban – mondta az agrármérnök József. Ugyanannál a standnál Máté meggyes, Márk almás bélest majszolt, láthatóan jó étvággyal.Egyébként a szombati főzőversenyt leszámítva – közel 20 csapat vett részt 40 étellel – csak lepényt és bélest kóstolhattunk a hagyományos, régi ízek közül. Kaphattunk még a különböző bódéknál hamburgert, péklángost, pizzát és töpörtős pogácsát.A kézműves kirakodóvásár többi része hagyományosnak nevezhető: bárhol, bármelyik rendezvényen lehettek volna szappanok, ostorok, gyógynövények, egyedi ékszerek, ásványok, struccmedálok, táskák, vasmunkák, ködmönök, faeszközök, rongyszőnyegek, csipkék, édességek, mézek, lekvárok – és még hosszan sorolhatnánk – az asztalokon.A színpadi műsorok, koncertek azonban népszerűnek bizonyultak szombaton és vasárnap is a családok, a gyerekek körében.Visszatérve a főzőversenyhez, amelyet a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ mellett rendeztek, említsünk meg pár vásárhelyi étket: táskaleves, dörölye és a már citált sós túrós lepény. Ezeket mind készítették, készítik az otthonokban, mindenütt kicsit más receptúra alapján.A főzőversenyt több kategóriában hirdették meg, a leveseknél a SynTech Research Hungary Kft., a főételeknél a Húsimádók, a süteményeknél pedig a Dél-alföldi Hagyományőrző Kossuth Társaság csapata bizonyult a legjobbnak.