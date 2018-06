Vásárhelyi kettős gyilkosság: Gyuláék meg akarták leckéztetni az idős párt

A gyilkosság helyszínén. A rendőröket nem tudták félrevezetni. Fotó: Karnok Csaba

Lapunk írta meg elsőként, hogy valószínűleg nem a tűzben vesztette életét Hódmezővásárhelyen, a Gregus utcában egy idős pár. A rendőrség május 25-én még nem erősítette meg az információnkat, de a másnap megtartott sajtótájékoztatón kiderült: a házaspárral az egyik lányuk börtönviselt élettársa végzett, amihez a nő asszisztált.A tűzzel a gyilkosság nyomait akarták eltüntetni, de ez nem sikerült az erősen ittas férfinak és nőnek. Hogy miért végeztek a 87 éves Lajos bácsival és a 78 éves Franciska nénivel, erről a Zsaru magazin írt.A szülőknek, életmódja miatt, nem volt felhőtlen alkoholista lányukkal, a 47 éves A. Anna Andreával a kapcsolatuk. Ez csak romlott, amikor barátja, az 53 éves B. Gyula is odaköltözött. A férfi éppen akkor szabadult a börtönből, ahol erőszakos cselekmények miatt már többször is ült._%Rádi Norbert%_ ezredes, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi főkapitány-helyettese a Zsaru magazinnak elmondta, egy jól hallhatóan ittas, ám nyugodt női hang jelentette be a tűzesetet, és közölte, hogy idős szülei is az égő házban vannak. Mentő, tűzoltó, rendőr indult a helyszínre, ahol az üszkös, kormos lakótérben két holttestet találtak. Kiderült, hogy a holttesteken olyan, élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket, vérnyomok voltak, ami kizárja, hogy égési sérülések vagy füstmérgezés miatt haltak volna meg. A nyomok erőszakos halálra utaltak. A rendőrök meghallgatták az ittas férfit és nőt, akik többször is ellentmondásba keveredtek.A rendőrök feltérképezték A. Anna Andrea és B. Gyula elmúlt napját, a családtagok egymáshoz való viszonyát. A bejelentéstől számított tíz órán belül megállapították, hogy a kegyetlen kettős gyilkosság hátterében a középkorú pár áll. A bácsit és a mozgásképtelen, ágyban fekvő nénit egy szerszámmal ütötték agyon. Hogy leplezzék tettüket, egy gázpalackot megnyitva égő ronggyal okoztak tüzet, arra számítva, hogy az majd berobban.Becsukták a bejárati ajtót, és elmentek otthonról. A két tettes egész éjjel ivott, majd taxival mentek haza hajnalban. Azt szerették volna, ha a taxis lesz a tanú, hogy ég a ház. Csakhogy az ajtók bezárásával nem kapott levegőt a tűz. Erre megint ittak, majd megnézték, hogy mi is lett az idősekkel. Amikor az ajtót kinyitották, akkor kapott lángra az izzó parázs. Ekkor hívták a 112-t.Rádi Norbert azt nyilatkozta, a tűzzel csak időt nyertek volna B. Gyuláék, mivel az áldozatok koponyáján jellegzetes, szerszám okozta sérülések voltak, amelyek nem kerülték volna el az orvos szakértők figyelmét.B. Gyula bevallotta tettét, és A. Anna Andrea sem tagadta, hogy jelen volt a gyilkosságoknál. Mindkettejüket előzetes letartóztatásba helyezték.