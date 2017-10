Vásárhelyi köcsögfa

Bende Ernő azt mondja, turistalátványosság lett a lányuknak készített ajándékból.

Fotó: Imre Péter

– Nem a mi ötletünk volt a köcsögfa, lányunk, Bende Anikó szeretett volna egyet diplomaajándékként. Meglett, de természetesen mást is kapott – árulta el a vásárhelyi Bende Ernőné Margó, férje egyetértően bólogatott. Mire hazaértek a diplomaosztó ünnepségről, már ott állt az Ady utcai ház kertjében. Egy formás ecetfát néztek ki erre a célra, és még az elindulás előtt feldíszítették. Anikó előbb elutazott. Azóta, mivel a köcsögfáknak is van „szavatossági" idejük, mert elhasználódnak, a most látható már a harmadik.

– Tetszik az embereknek, sokan megállnak és megnézik – mesélte Bende Ernő. A jelenlegin 21 cserépedény található. A szomszédok is több csuprot, köcsögöt, bögrét, kancsót ajándékoznak nekik erre a célra. A legtöbb már rá se fér a fára.Nem ez az egyetlen köcsögfa Vásárhelyen, egy még biztos akad: Anikó saját családi házánál is kialakított egyet, a környék nagy örömére.