Vásárhelyi tekvandós a Ninja Warrior középdöntőjében - Jövőre mindhárom testvér elindul a tévés versenyen

Máté Zsolt megküzdött az akadályokkal. A verseny nagy népszerűséget hozott neki.

– Tavaly a Ninja Warriort nézve elhatároztam, legközelebb regisztrálok a nagy kihívást jelentő vetélkedésre, megtettem – mesélt a kezdetekről a vásárhelyi Máté Zsolt tekvandó- és hapkidómester, edző, aki az utolsó, hétfői selejtezőből kvalifikálta magát az epizódfináléba, majd tizenkettedikként továbbjutva a TV2-es Ninja Warrior középdöntőjébe.Elmondta: az országból közel hatezren – Vásárhelyről is többen – jelentkeztek, castingokat rendeztek, és ott döntöttek arról, kik kerülhetnek adásba, kik lehetnek ott a legjobb háromszáz között. Bemutatkozó kisfilmeket is forgatott velük a csatorna, amelyeket szereplésük előtt játszottak le. – Igyekeztem higgadt, összeszedett maradni, ami nem volt egyszerű, hiszen 53 fős szurkolótáborral érkeztünk Vásárhelyről a versenyre. Tudtam, nekik, a tanítványoknak, ismerősöknek, barátoknak, édesapámnak és testvéreimnek muszáj bizonyítani. Nem éghetek be. Mindenki bízott bennem, hogy megcsinálom – folytatta történetét a háromszoros világ- és hétszeres Európa-bajnok hapkidós. Hozzátette: visszafelé arról beszélgettek, lehet, hogy túl népes volt a drukkerhad, ami fokozott terhet, nyomást jelentett számára, viszont megható volt, amilyen lelkesen szurkoltak. – Tudtam, ha nem jutok tovább, nem visznek haza a busszal, gyalogolhatok Vásárhelyig – közölte nevetve.– Nagyon sok versenyen vettem már részt, de a Ninja Warriornak semmihez sem hasonlítható a hangulata: a rajt előtt izgultam, izzadt a tenyerem, ezt az „ideget", idegeskedést kellene eltüntetni. Utána igyekeztem csakis a pálya következő akadályára koncentrálni. A selejtezőben, majd az epizóddöntőben is az utolsó előtti, a kapaszkodós feladatnál rontottam, centiken múlott, hogy nem futhattam neki a nagy falnak és nem mászhattam fel a pokoli toronyba a piros gombig. Valószínűleg azért bakiztam, mert már azon kattogott az agyam, azokat miként teljesítem. Ilyet nem jelenthetek ki, de úgy érzem, a fal és a torony sikerült volna – elemezte szereplését Zsolt. Megemlítette: az adás előtt megmutatták nekik a pályát, de semmihez sem érhettek hozzá.A Ninja Warrior nagy népszerűséget is hozott a jelenleg Montenegróban edzősködő Máté Zsoltnak: ismeretlenek állítják meg az utcán, dudálnak rá autókból, rengetegen jelölték be a Facebookon, és több lány szeretne találkozni, randizni, megismerkedni vele egy kávé vagy üdítő mellett. Válogathat... És jövőre emeli a tétet a Máté család: mindhárom testvér, Zsolt, a bátyja, Gergő és a húguk, Mirabella is jelentkezik majd az erő, a bátorság és az ügyesség műsorába. Egyelőre azonban még „csak" Zsoltért szoríthatunk, aki elárulta, külön nem készült a viadalra, tekvandós, hapkidós múltjára hagyatkozott, csak egy hétig trenírozott a húzódzkodós feladatokra.– A középdöntőig már eljutottam. Elégedett nem lehetek, mert az gátja a fejlődésnek, viszont büszke vagyok arra, amit eddig teljesítettem – mondta Máté Zsolt, miközben okostelefonján újra megnéztük szereplését, és az utolsó előtti akadálynál a tenyerébe csapott: – Azt hittem, sikerül, de nem, pancsoltam egy kicsit.