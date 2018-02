Vásárhelyre is telepítettek villanyautó-töltőt

A villanyautosok.hu portál megírta, az NKM Mobiliti Projektjében a régió első elektromosautó-töltő állomását Békéscsabán üzemelte be.



Szegeden a helyi közlekedési társaság telephelyén létesült egy villámtöltő. A portál azt írta, ez egyelőre még nem működik, de hamarosan a nagyközönség számára is elérhetővé teszik. Két másik töltőpont a József Attila Tanulmányi és Információs Központnál, illetve az Arany János utcai parkolóház oldalában található.



Január 30-án pedig Hódmezővásárhelyen, a városfal mellett is megjelent az oszlop. A villanyautosok.hu úgy tudja, a telepített töltőállomás 2×22 kW-os teljesítményű váltakozó áramú (AC), Ensto gyártmányú oszlop. Néhány órányi ott-tartózkodás után az elektromos autó tulajdonosa feltöltött akkumulátorral indulhat haza. A töltő használata egyelőre ingyenes lesz.



A csatlakozáshoz szükséges kábelt az autósoknak kell vinniük. A készülék közterületen található, így a nap 24 órájában lehet majd használni, miután lebetonozták.



Hódmezővásárhelyen egyébként az önkormányzat 2007 decembere óta ingyenes parkolással segíti a hibrid és elektromos autóval rendelkezőket.



A villanyautosok.hu értesülése szerint a vásárhelyi önkormányzat is pályázott 3 villámtöltőre, amelyeket még idén telepítenek.