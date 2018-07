Vásárhelyre költözött a vadászkamara

Július elsejétől Vásárhelyre, a járási hivatal Rárósi út 110. alatti telephelyének F-épületébe költözött az Országos Magyar Vadászkamara megyei szervezete – jelentette be tegnap, a helyszínen tartott sajtótájékoztatón Juhász Tünde kormánymegbízott. Ezzel hatékonyabbá, gyorsabbá válik az együttműködés vadászati és vadgazdálkodási kérdésekben a vadászati hatósággal, illetve a Járási Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztállyal. – Hívtuk, vártuk a vadászkamarát – mondta. A Rárósi úti épületkomplexumban folyamatosak a fejlesztések, beruházások, ottjártunkkor éppen aszfaltoztak.



Gémes László szegvári polgármester, a megyei vadászkamara elnöke megköszönte a lehetőséget, kiemelve, ezzel a járási hivatal agrárközpontjának részesei lehetnek. Hangsúlyozta: eddig Szegeden béreltek lakást, így most forrásokat takaríthatnak meg, amelyeket képzésre fordíthatnak. – Ideális a helyszín, Vásárhely logisztikailag jó helyen fekszik, és már a vadászok is ismerik ezt a komplexumot – mondta Gémes. Megemlítette még: munkájuk hatékonyságát jellemzi, hogy 144 vadgazdálkodási pályázatot nyertek, az országosan kiírtak egyhatodát.