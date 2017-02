Vasárnap nincs nyitva bolt Székkutason

Tavaly vonták vissza



A vasárnapi boltzár 2015. március 15-én lépett életbe országosan. Az ellenzéki pártok hónapokon át próbálták elérni, hogy az ügyben tartsanak népszavazást. A kormány végül tavaly áprilisban javasolta a törvénymódosítás visszavonását.

Az általunk megkérdezett falubeliek szerint viszont lenne igény a vasárnapi nyitvatartásra.– Szerintem sokan jártak a boltokba vasárnapokon is, mert akkor értek rá bevásárolni – mondta Balázs Döme. A székkutasi vendéglátós tanuló ezentúl Hódmezővásárhelyre jár majd, ha vasárnap vásárolni akar. – Ezzel is csak a nagyáruházak járnak jól – tette hozzá.– Ezentúl mikor vásároljak? Nem érek rá máskor, mert egész héten dolgozom – bosszankodott egy, a neve elhallgatását kérő asszony.Felvetődött az a kérdés is, ami a 2015 márciusában életbe lépett országos vasárnapi boltzár kapcsán korábban szintén: az üzletek munkatársait hogyan érinti ez a szabályozás?– Annyit elárulhatok, hogy mindenkinek megmarad az állása és a fizetése is – számolt be Nyíri Istvánné, a kutasi Hunor Coop boltvezetője. Arról nem kaptunk tájékoztatást, hogy a mintegy 200 méterrel távolabb lévő, Coop Szolnok üzlet munkatársait hogyan érinti a változás.