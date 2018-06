Végleg befejeződött a vásárhelyi elkerülő építése - Március óta használható az út, most lezárták a projektet

– Büszkék vagyunk arra, hogy végre Hódmezővásárhelynek is elkészült az elkerülő útja. Ez egy igazán jelentős esemény – mondta Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a projektzárón. A városvezető külön köszönetet mondott Lázár Jánosnak. – Hosszú éveken keresztül mindkét minőségében, országgyűlési képviselőként és miniszterként is sokat tett azért, hogy a Hódmezővásárhelyt a jelentős áthaladó forgalomtól megszabadító beruházás megvalósuljon. Az elkerülő út által Hódmezővásárhelyen javult az életminőség, csökkent a környezetterhelés – fogalmazott Márki-Zay. A polgármester a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek is megköszönte a pontos előkészítő munkát, a kivitelezőnek pedig a beruházás határidőre történő megvalósítását. – Bízom abban, hogy a vásárhelyiek is elégedettek lesznek a jó hírnevű céghez méltó minőséggel – tette hozzá.

A projektzáró rendezvényen részt vett Nagy Róbert, a NIF Zrt. vezérigazgatója és Oláh Péter, a Colas Közlekedésépítő Zrt. területi főmérnöke is, akik ismertették a projekt részleteit. A beruházás európai uniós forrásból, bruttó 38 milliárd forintból épült meg. Mint ismeretes, 3 szintbeli csomópont, 2 körforgalom, 1-1 különszintű csomópont, vasúti felüljáró, kerékpáros aluljáró és körhíd is épült a 12,7 kilométeres szakaszon. Lapunk az elkerülő út építését az első kapavágástól a forgalomba helyezésig figyelemmel kísérte.



A projektzáró rendezvénnyel egy időben ugyancsak az elkerülő út építéséről tartott sajtótájékoztatót Hegedűs Zoltán, a képviselő-testület Fidesz–KDNP csoportjának frakcióvezetője és Cseri Tamás önkormányzati képviselő. – Sokáig vártunk erre a beruházásra, hogy a napi mintegy 10 ezer jármű ne rontsa a város levegőjét, közlekedését és élhetőségét. Mi vásárhelyiek hálásak vagyunk a kormánynak és Lázár Jánosnak az útszakasz megépüléséért – hangsúlyozta Hegedűs Zoltán.



– Én is nagyon örülök, hogy elkészült a beruházás, de azt valahol mégis pofátlan dolognak tartom, hogy polgármester úr, miközben a kormányt a legvadabb elképzeléseivel támadja, gyakorlatilag a Rákosi-rendszer diktatúrájához hasonlítja, ezek után odamegy a minisztérium által szervezett rendezvényre és megragadja a lehetőséget a szereplésre, odamegy páváskodni a minisztériumi emberek mellé. Janus-arcú politizálást folytat – emelte ki Cseri Tamás.