Vércukormérést is tanultak a pedagógusok

Egymás vércukorszintjét mérték meg a tanfolyam résztvevői. Fotó: Kovács Erika

– Sajnos ma még jó néhány olyan iskola, óvoda van az országban, ahol elutasítják a cukorbeteg gyerekeket – mondta Gémes Renáta, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány Belevalók programjának projektvezetője szerdán Vásárhelyen , a Varga Tamás Általános Iskolában. – Olyan is előfordult, nem itt Csongrád megyében, hogy nem engedték a cukorbeteg gyermeknek, hogy óra közben egyen, amikor leesett a vércukorszintje. Sőt, olyan szülőről is kaptunk hírt, szintén nem Csongrád megyéből, aki azért nem akarta, hogy a gyermeke ovis csoportjába cukorbeteg gyerek járjon, nehogy elkapja tőle. Ezekből a példákból is látszik, hogy van feladatunk az elfogadtatás és az érzékenyítés terén. A Belevalók programról kedden írtunk . Az alapítvány félnapos, ingyenes továbbképzéseken készíti fel a nevelőket a cukorbeteg gyerekek körüli mindennapi feladatokra. A vásárhelyi oktatáson 54-en vettek részt, óvónők, általános- és középiskolai tanárok, végzős egészségügyi szakközépiskolások. Az országban elsőként három cukrász is.

– Itt Hódmezővásárhelyen is előfordult, hogy a cukorbeteg gyermeket nem fogadták az egyik iskolában. De a másikban már igen – magyarázta Gémes Renáta. – A tanfolyammal azt szeretnénk elérni, hogy a pedagógusok ismerjék meg a diabéteszt, a cukorszintmérést. Azok, akik korábban már elvégezték a tanfolyamot, mindannyian azt mondták, hasznos volt.– A Varga Tamás iskolába most három cukorbeteg diák jár – mondta Farkas Zsuzsanna igazgató. – Ma már felsőbe járnak. Amíg kisebbek voltak, nagyobb odafigyelést igényeltek a pedagógusoktól, akik a teendőket a szülőkkel beszélték meg. Most már szinte teljesen önállóak, de azért a pedagógusok továbbra is figyelemmel kísérik, hogy mértek-e, ettek-e. Nem is volt soha semmi probléma. Sőt, még osztálykirándulásra is elengedték az egyik diákot. Az osztályfőnök vállalta, hogy az éjszakai méréshez felébreszti a gyermeket. A tanulóink is elfogadóak. Soha nem csúfoltak senkit azért, mert cukorbeteg – tette hozzá az igazgató.