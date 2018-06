Veszélyben a gyermekek egészségügyi programja? Havasi szerint elvonták a pénzt a diákok szűrésétől Vásárhelyen

A projekt több lábon állt. Az országos programot évekkel megelőzve vezették be Hódmezővásárhelyen a mindennapos testnevelést. Elindult a gyerekek edzettségének felmérése is, hogy lássák, milyen változásokat eredményez a mindennapos testnevelés. A harmadik elem a gyermekek szív- és érrendszeri állapotának felmérése. Hódmezővásárhelyen ugyanis nagyon sok a szívbeteg és stroke-os felnőtt. Ezek a betegségek évek, évtizedek alatt alakulnak ki. Vagyis akár már gyermekkorban kezdődhetnek.

Életet mentett a program

Kapott hideget, meleget

Arról értekeztem, hogy ma Vásárhelyen minden fontosabb, mint az, hogy a 7–19 éveseknek ne legyen felnőttkorukban infarktusuk. Szerintem az egészség, az élet olyan érték, amelyre érdemes áldozni. Ezután kaptam hideget is, meleget is

A városháza szerint félreértés történt

Havasi Katalin hódmezővásárhelyi gyermekorvos szerint a 13 évvel ezelőtt életre hívott, a gyermekek szív- és érrendszeri állapotát vizsgáló, országosan egyedülálló vásárhelyi program ellehetetlenülhet, mivel a polgármester csak a költséggel nem járó részeit támogatja. A polgármester egy közleményében cáfolta a program leállítását, költségcsökkentésről viszont írt.– Ma Magyarországon szív- és érrendszeri betegségekben többen halnak meg, mint az összes többi betegségben együtt. A szomorú statisztikát ismerve, 2005-ben az akkori városvezetés komoly népegészségügyi programot indított el az iskolákban – beszélt a programról Havasi Katalin gyermekorvos, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Gyermek Alapellátási Tanács tagja, a Házi Gyermekorvosok Egyesülete vezetőségi tagja, a Fidesz vásárhelyi elnöke.Havasi Katalin kiemelte, azzal szembesültek, hogy 5-6000 gyerek évi két mérésének adatait folyamatában értékelni olyan nagy számú adat, amit szakmai háttérrel alátámasztott informatikai programmal lehet igazán jól feldolgozni. Két egyetem négy tanszékének tudományos együttműködésével indult el az a kutatási program, amelynek eredményeként elkészült az informatikai rendszer.– Ennek segítségével olyan információkhoz is hozzájutunk, amelyeket egyszerű összehasonlítással nem lehet elérni. Mindjárt az első évben egy tucatnyi olyan magas vérnyomásos gyereket szűrtünk ki, akiknek gyógyszeres kezelést kívánt az állapota. Ezt a korábbi, hagyományos szűrővizsgálat nem mutatta ki. Egy panaszmentes sportoló diák életét pedig ténylegesen megmentette a program. Ha nincs a szűrés, vagy elveszítjük egy hirtelen szívmegállással, vagy súlyos leépülés várt volna rá. Így viszont teljes életet él. Szív-, ér-, vese- és hormonális betegségek is kiderültek, így a gyerekek időben orvoshoz kerültek – magyarázta Havasi Katalin., ugyanis szükség van a program fejlesztésére, felhasználóbaráttá tételére, illetve a jogszabályi változásokhoz (GDPR) való alkalmazkodásra.– Hódmezővásárhely huszonháromezer milliós költségvetéséből tehát 10 milliós tételről beszélünk. Indulása óta dolgozom a programban, fizetés nélkül, önkéntesként. Örömmel vettem, amikor hallottam, hogy az új polgármester tárgyal az informatikai céggel a fenntartásról és a fejlesztésről is. Majd megdöbbenve hallottam, hogy az informatikai cég olyan levelet kapott, amelyben az állt, hogy a polgármester a programnak csak a költséggel nem járó részét támogatja. Vagyis a méréseket továbbra is elvégezhetik a testnevelők, védőnők, de a kielemzést segítő informatikai háttér elvész. Miután erről értesültem, a saját Facebook-oldalamon leírtam, hogy ez engem mennyire szomorúvá tesz.– mondta Havasi Katalin.Az orvos Facebook-bejegyzésére A Polgármesteri Hivatal gyorshírszolgálata egy közleményben reagált. Abban azt írták, nem a polgármester állíttatta le a programot, hanem a rendszert havi több mint 1 millió forintért működtető vállalkozás, az Unió új adatbiztonsági szabályzatának (GDPR) május 25-ei életbelépése miatt. A céggel az önkormányzat a fejlesztési szükségletekről is tárgyalt. A szakmai egyeztetésen a költségek csökkentéséről is szó esett.„Sajnálatos, hogy egy félreértést a Fidesz helyi vezetője politikai hangulatkeltésre használt fel" – olvasható az aláírás nélküli közleményben, amelyben megköszönik a programban juttatások nélkül közreműködő védőnők és pedagógusok munkáját. Az informatikai hátteret biztosító cégtől pedig türelmet kérnek, „...amíg a Hegedűs- csomag elfogadása óta valóban szűkösebb anyagi lehetőségeken belül sikerül közösen megoldani az új adatvédelmi előírásoknak történő megfelelést".– A polgármester a közleményeiben azt állítja, nem mondok igazat, és pártpolitikát emleget – folytatta Havasi Katalin. – Tisztában vagyok azzal, hogy van akkora hatalma egy polgármesternek, hogy a feketéről is „bebizonyítja", hogy fehér. Én több évtizede gyógyítom a vásárhelyi gyerekeket. Az emberek ismernek, tudják, hogy nem hazudok. De ennek a történetnek nem is rólunk, hanem a gyerekek jelenlegi és jövőbeni egészségéről kellene szólnia – hangsúlyozta Havasi Katalin.