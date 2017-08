Vételi ajánlatok Vásárhelyen - 312 bérlakásból 54 kelhet el

Az Andrássy út 28. szám alatt, a belváros szívében továbbra is értékes lakások várnak vevőre. Fotó: Imre Péter

– Már 18 éve élek itt, nem akartam költözni, vagy hogy valaki megvegye velünk együtt a lakást, ezért döntöttünk úgy, megvásároljuk a bérleményt – mondta Szilvia, aki három fiával él Vásárhelyen, egy Szabadság téri, 43 négyzetméteres bérlakásban. Bent lakók, egy összegben készpénzzel fizetnek, vagyis 40 százalékkal olcsóbban jutnak hozzá eddigi otthonukhoz, az eredeti kikiáltási ár 4,9 millió forint volt. Legidősebb fia veszi fel a vásárláshoz szükséges hitelt.

Korábban megírtuk, hogy a vásárhelyi önkormányzat újabb, több mint 300 saját tulajdonú bérlakást hirdetett meg eladásra. Az ingatlanok után egy nem vásárhelyi befektetői csoport is érdeklődött, mely akár az összeset megvette volna (2017. július 19.: Befektetők érdeklődnek a vásárhelyi bérlakások iránt). A legutóbbi pályázati határidő augusztus 2-án, déli 12-kor járt le.– A meghirdetett 312 lakás közül 54-re jelentkeztek, nyújtottak be a benne lakók vagy külsősök szándéknyilatkozatot a megvételre – mondta el Antal István, a lakosságszolgálati iroda vezetője. Hozzátette: megfordult a tendencia, ezúttal több volt – picivel 50 százalék felett – a külsős érdeklődő, az okát nem tudja. Eddig 91 városi tulajdonú bérotthont értékesítettek, még 258 vár gazdára, ez a szám azt sugallja, a befektetői csoport még nem aktivizálódott.– Valóban, a befektetői csoport még nem jelentkezett, de elképzelhető, hogy a következő körben, pályázati kiírásban már ringbe száll. Beszélgettünk informálisan – továbbra sem árulhatom el, hová valósiak –, és jelezték, százas nagyságrendben vennének vásárhelyi ingatlant. A városnak azonban továbbra is az a célja, hogy a bérlőket juttassa tulajdonhoz – fogalmazott Antal István.