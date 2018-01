Vezér nélkül maradt a ˝dream team˝ - 14 és fél éves fiút fogtak el a rendőrök

„Dream teamnek" nevezték el a mindszentiek azt a szinte gyerekekből álló csoportot, amelynek tagjai jó néhány embernek okoztak kárt, bosszúságot, idősekben pedig félelmet keltettek.



Lapunkban beszámoltunk róla, hogy egy nénihez például háromszor másztak be a kerítésen át (2017. december 15.: Mindszenti „dream team": renitens tizenévesek mászkálnak be a házakba). Az asszony nem tett feljelentést a rendőrségen, mert félt, hogy a fiatalok családjai ezt megbosszulják. Cikkünk megjelenése után azonban úgy tudjuk, a rendőrség ezekben az ügyekben is vizsgálódott.



Mindszenten a január 24-én megtartott testületi ülésen is szóba került a „dream team" ügye. A Promenad.hu híradása szerint Pálinkó György Vince önkormányzati képviselő kérdezte erről az ülésen jelen lévő és beszámolót tartó Harkai István hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt. A kapitány azt válaszolta, a „dream team" 14 és fél éves vezetője hétfőtől már Makón van, egy speciális intézményben. Hozzátette, ez fény az alagút végén.



Megkérdeztük a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát, hogyan fogták el a tizenéves bandavezért. Válaszként a rendőrség honlapján található közleményt kaptuk. Ebből kiderült, a fiatal fél év alatt többször lopott készpénzt, illetve műszaki cikkeket. Tavaly augusztusban a mindszenti strandbüfébe tört be egy fiatalkorú társával, ahonnan készpénzt vittek el. A fiú szeptember 14-én, majd október 9-én modemet és készpénzt lopott két mindszenti házból. Január 3-án pedig egy mobilt emelt el a hódmezővásárhelyi strandfürdő öltözőjéből.



A fiút a hódmezővásárhelyi rendőrök elfogták. Kihallgatásakor beismerő vallomást is tett. Ügyét többrendbeli, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette, illetve üzletszerűen elkövetett lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt vádemelési javaslattal adták át az illetékes ügyészségnek.