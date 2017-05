Vigyázat, őzveszély!

Fotó: Kovács Erika

– Mezőgazdasági munkák zajlanak a határban. A gépek zajától, a mozgástól megijednek az őzek, és sajnos gyakran az út felé veszik az irányt – mondta Komoly Tamás, a Vadászkamara Csongrád megyei titkára. Több őzbalesetről is hallottunk a napokban. Hódmezővásárhely határában az útpadkán hevert az őzmama és a gida teteme. Ép csontjuk nem maradt. Azt mondják, ilyen kárt egy nagy jármű, például egy kamion okoz az állatokban. Lehet, hogy a sofőr észre sem vette az ütközést.A kisebb járművekben, például a személyautókban viszont nagy kárt tesz egy ilyen baleset. Sokan nem tudják, mit kell tenniük, ha elütöttek egy őzet.

– Célszerű minden esetben rendőrt hívni. A rendőrség tudja, hogy az a terület, ahol a baleset történt, melyik vadászatra jogosult szervezeté. Felmerül a felelősség kérdése. Ha nincs felróhatóság, akkor mindenki a saját kárát viseli, az autós is és a vadásztársaság is. A vadásztársaságoknak is kárt jelent egy-egy őz elpusztulása. Több száz ezer forintos értékről van szó. Más kérdés, ha a baleset felróható valamelyik félnek.Például ha a vadásztársaság úgy szervezi a vadászatot, hogy a hajtásirány a műút felé vezet, akkor a vadásztársaság a hibás. Ha a járművezető gyorsabban közlekedett, mint a megengedett sebesség, akkor az autós a felelős.A megyei vadászkamara titkára azt javasolta az autósoknak, hogy minden esetben vegyék komolyan a vadveszélyre figyelmeztető táblákat.– Ha mégis megtörtént a baleset, ne vigyék el az őztetemet, mert az lopásnak számít. A rendőr majd értesíti a hivatásos vadászt, aki gondoskodik a tetem elszállításáról.