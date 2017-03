Vihart kavart a megemelt adó

Bánfi Bálint és felesége, Margit nem értik, miért növekedett ennyivel az ingatlanadójuk. Fotó: Imre Péter

Az építményadó emelése, amit még tavaly fogadott el a vásárhelyi közgyűlés, és idén január 1-jétől lépett érvénybe, nagy vihart váltott ki a városban. A Csúcsi Olvasókörben tartott legutóbbi lakossági fórumon is sokan kifogásolták a magánszemélyek építményadóját, amely hivatalosan közel 30 százalékkal nőtt. Igaz, 2012 óta először emeltek, és az ígéretek szerint a mostani 2020-ig kitart. Lázár János országgyűlési képviselő, Miniszterelnökséget vezető miniszter akkor mindenkinek azt javasolta, az első negyedévi összeget fizessék be. Ő pedig az adórendelet felülvizsgálatát kezdeményezte Almási István polgármesternél. Ezt a pénteki közgyűlésen Kis Andrea (MSZP) üdvözölte, hozzá is sok észrevétel, reklamáció érkezett. Akárcsak lapunkhoz.Bánfi Bálint és a felesége, Margit a Simonyi utcáról azt mondták el, az ő ingatlanadójuk 31 ezer 194 forintról 46 ezer 791 forintra, vagyis ötven százalékkal nőtt éves szinten, amit nehezen tudnak kigazdálkodni. Szerintük – jegyezték meg ironikusan – összhangban van az építményadó-emelés az 1,6 százalékos nyugdíjnövekedéssel. Az alacsonyjövedelmű nyugdíjasoknál ez újabb jelentős teher – állapította meg a házaspár. Elmondták: éves szinten 57 ezer forint adót kell fizetniük. Csak remélni tudják, hogy korrigálják ezt a drasztikus emelést.

Közbeszúrva jegyezzük meg: a vállalkozóknak sincs könnyebb dolguk Hódmezővásárhelyen. A Teleki utcán működő egyik zöldséges eddig negyedévente 12 ezer, ezt követően 27 ezer forintot fizet ingatlanadóként. Ez messze van a 30 százaléktól. De akad még példa: volt, akinek korábban évi 120 ezer forint, most 180 ezer az adója, a társasházaknál pedig átlagosan 6 ezerről 11 ezerre nőtt az építményadó.Megyeri Józsefné Mária a helyi nyugdíjasok nevében „köszöni" az intézkedést, náluk is 18 ezerről bőven 20 ezer fölé emelkedett a fizetnivaló.– A karácsonyi Erzsébet-utalvány ajándékot fizethetem vissza, hiszen 10 ezer forinttal emelték az épületadót a házunkra, így 18 ezer forint helyett 28 ezret kell fizetni negyedévente. Nem beszélve a kamatokról, amit már egy nap késedelem után felszámolnak. Sajnálom azokat, akiknek több ingatlanjuk van – tette hozzá.– Fel vagyok háborodva, és nagyon dühös vagyok – kezdte Vincze István. – Kiszámoltam, nem 30, hanem több mint 57 százalékkal emelték az építményadónkat, ezt nem futja az 1,6 százalékos nyugdíjemelés – közölte.Vincze István úgy emlékszik, az emelést is Lázár javasolta. – Felháborító! Mit képzelnek? Ha ezeket az összegeket kifizetnénk, még egyszer megvennénk a saját házainkat. Ilyet a világon sehol nem tudok elképzelni – mondta indulatosan Vincze István.