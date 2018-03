Viktorkát tiszteletbeli ketrecharcossá fogadták

Mosolyt csaltak az arcára

– Viktorkának december 11-én volt a 6. szülinapja. Hatalmas meglepetés érte a kisfiamat. Eljött hozzánk Filó Andor kick-box-világbajnok, aki ketrecharcban is a legjobbak között van – mesélte Csurár Viktor édesanyja, Pinczér Roxána.– A tanítványa, Lajos Kamilla is jött vele, és a barátom lett. Kaptam ketrecharcos kesztyűt és pólót. Mutattak egy-két ütést is – ezt már Viktorkától hallottuk, aki megmutatta, hogyan tartja a kezeit egy igazi harcos. Mert ő is az, de neki az izomsorvadással kell megküzdenie. A család Hódmezővásárhely külterületén, Vajháton lakik, a nagypapánál. A kisfiú édesapja nem él velük, de rendszeresen tartja a kapcsolatot gyermekével. A hétvégét is együtt töltötték.– Viktorka megtanult mászni, majd 1 éves kora körül már segítséggel járt is. Furcsán dobálta a lábait, ezért elvittem orvoshoz, aki azt mondta, nincs gond, majd kinövi. Nem hagytam annyiban. Az ortopédián úgy vélték, lehet, hogy csípőficamos, de továbbküldtek bennünket. Vizsgálatról vizsgálatra jártunk, végül megállapították, hogy a gyermekem izomsorvadásban szenved, SMA beteg.A gerincvelőből hiányzik egy idegszál, ami az izmok fejlődéséhez kell – mesélte az édesanyja. Viktorka ugyan megtanult járni úgy, hogy fogták a kis kezét, mára azonban sem a mászás, sem a járás nem megy neki. Felülni is csak segítséggel tud. A karjai is sokat gyengültek.– Rendszeresen járunk gyógytornára. Hetente háromszor kellene, de az nem megy, mert kevés a szakember. Egyszer Szegedre visszük, egy tornát pedig itt, Vásárhelyen kap – mondta az édesanya.Viktorka nagycsoportos óvodás Hódmezővásárhelyen. Egy gyógypedagógiai asszisztens segíti az ovis mindennapokban. Az anya azt mondta, mind a felnőttek, mind pedig a gyerekek elfogadták a kisfiút.– Az oviban építőzni szoktam. Vannak barátaim is, Ronaldó, Félix, Bálint, Szonja és Zselyke – sorolta Viktorka.– Sajnos kisfiam állapota folyamatosan romlik, hiába a torna, hiába kap rehabilitációs kezeléseket. Budapesten az orvosok azt mondák, 65 év kutatás után végre van a világon egy kezelési mód, amivel az SMA betegek állapotromlását meg lehetne állítani.Csakhogy az a gerincvelőbe juttatandó gyógyszer iszonyatosan drága a világon mindenhol. Itthon 220 millió forint, és több kezelés is kellene. Mi ennek a századrészét sem tudnánk kifizetni. Októberben írtunk a tb-nek, kértük a finanszírozást, de egyelőre nem kaptunk választ – sorolta az anyuka.Miközben beszélgettünk, Viktorka a táblagépén a kedvenc ketrecharcosait nézte.– Ami más kisgyereknek a bicikli, kisfiamnak a táblagép. Így kicsit kitárul előtte a világ. Az MMA ketrecharcosokra egyedül bukkant az interneten, azóta is kedveli őket. Nagyon szeretett volna igaziból is találkozni egy harcossal. Édesanyám vette fel a kapcsolatot a Taxisok és Civilek a Beteg Gyermekekért Facebook-csoporttal.A vezetőjük, Berinszki Zoltán szervezte meg Viktorka születésnapjára a meglepetésvendégeket. Nem sokkal Filó Andorék látogatása után eljött hozzánk Varga Péter, az MMA elnöke is. Hozott Viktorkának egy VIP-tagsági kártyát, amellyel bármelyik ketrecharcos-mérkőzésen ott lehet.A Taxisok és Civilek a Beteg Gyermekekért csoport és egy osztrák ketrecharc-promóciós cég jóvoltából eljutottunk Szombathelyre, a magyar–osztrák mérkőzésre. Viktorkát nagyon nagy szeretettel fogadták a harcosok. Filó Andor körbevitte, többeknek bemutatta. A kisfiam közelről is láthatta az arénát, ahol a meccsek zajlanak. Kapott egy kupát is. A ketrecharcosok jelképesen maguk közé fogadták.Roxána elmondta, nem könnyű az életük. A betegség lelkileg és anyagilag is nagyon megviseli a családot. Az édesanya örült, hogy jó szándékú emberek segítségével most igazán boldognak láthatja.– Viktorkának több mindenben is próbáltunk segíteni – mondta Berinszki Zoltán, a Taxisok és Civilek a Beteg Gyermekekért csoport életre hívója.– Elvittük cirkuszba, a repülőtérre szétnézni, ketrecharcos meglepetést szerveztünk a szülinapjára. Örülünk, hogy a sok gond, a kezelések közepette mosolyt tudtunk csalni az arcára. Lehetőségeink szerint minél több rászoruló kisgyermeknek szeretnénk segíteni. Sajnos nem megy minden önerőből, van, amihez a jó szándék kevés, pénz is kell. Ezért is hívtuk életre a Taxisok és Civilek a Beteg Gyermekekért Alapítványt.