Világszerte sikert arat a vásárhelyen forgatott kisjátékfilm: Adolf Zukor életét dolgozta fel a magyar alkotógárda

A forgatókönyvíró: Borbás Edina

– Korábban egy horrorfilm forgatásán már dolgoztam együtt Jimy Jameson Hollywood rendezővel. Már akkoriban beszélgettünk arról, hogy készíthetnénk a hollywoodi álomgyár atyjáról, Adolf Zukorról egy kisfilmet – mondta a Hódmezővásárhelyen élő, Szegeden dolgozó forgatókönyvíró, Borbás Edina.

– Zukor teremtette meg az egész estés mozit. Akkoriban nem hittek benne, hogy két-három percnél hosszabb időre is le lehet kötni a nézők figyelmét a mozgóképekkel. Jimy Jameson példaképe Adolf Zukor, aki 1888-ban a zsebébe varrt árvaellátási pénzével, 25 dollárral vándorolt ki Amerikába a Borsod megyei Ricséről, hogy felépítse önmagát, és mint tudjuk, a filmipart. Mi különleges perspektívában szerettük volna bemutatni Adolf Zukort. Ezért az életrajzi elemek mellett egy kitalált szálon is fut a 15 perces kisfilm. A jómódú, olasz Paoló Zukor szomszédja lesz, és a hallgatózás rabjává válik. Az élete már csak arról szól, amit a szomszédból hall. Tulajdonképpen ez egy reflexió a mai világra, amikor az internet segítségével sokan „hallgatóznak", kukkolják mások életét. A film 1932-ben, a gazdasági válság idején ér véget, amikor Paoló tönkremegy, és Zukor is mélyrepülésbe kerül. A két ember a ház tetején találkozik először. Paolónak Zukor egy kézfogással segít, hogy húsz év után a saját életét élje, véget vessen a hallgatózásnak.

Egy vásárhelyi gyártelep csarnokában vették fel a film nagy részét. Adorjáni Bálint és Csősz Boglárka is szerepel benne.



A filmben Adorjáni Bálint, Csősz Boglárka, Urbankovics Júlia, Epres Attila és Mikó István szerepel. Az operatőr Mayer Zoltán.– Javarészt Hódmezővásárhelyen forgattunk. Egy gyártelep csarnokában rendeztük be a helyszínt. Nagyon élveztük a munkát. Reménykedtünk, hogy tetszik majd a szakmának, a nézőknek, de ilyen sikerről álmodni sem mertünk – mondta Borbás Edina.

Strandregények és Tündérmesék



Borbás Edina újságíró, regényíró, forgatókönyvíró. Ismeretterjesztő és dokumentumműsorokat készít a Telin Tv-ben. Sikert arattak a könnyedebb hangvételű strandregényei. Decemberben tervezte megjelentetni Tündérmesék című regényét, amely a gyerekeknek szól.

A 25 dollárt idén májusban Cannes-ban mutatták be először. Indiában egy filmfesztiválon a hónap filmje lett, bekerült a döntőbe. Esélyt kapott az év filmje címre is. Most Los Angelesben a legszebben fényképezett film fődíját nyerte el az alkotás.– Hamarosan itthon is látható lesz a 25 dollár. Szeretnénk belőle egy tévéfilmet is készíteni. A csapatunk dolgozik egy újabb közös munka ötletén is. Erről most csak annyit szeretnék elárulni, hogy egy ifjúságot érintő, fajsúlyos témában gondolkodunk – mondta a forgatókönyvíró.