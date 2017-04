Villeroy: elfogadta a béremelést a szakszervezet

– Nálunk az év eleje mindig a tárgyalásokról szól. A mostani nem volt hosszabb, mint az előző években, de keményebb – mondta Tóth Józsefné , a vásárhelyi Villeroy&Boch Magyarország Kft. szakszervezeti vezetője.– Emelkedett a minimálbér. A hosszabb ideje és jól dolgozó munkatársaink teljesítményét is szerettük volna a mostani fizetésemeléssel elismertetni. A minimálbér-emeléssel kisebb lett a különbség a régi és az új dolgozók javadalmazása között. A szakikat pedig el kell ismerni. Manapság a cégek küzdenek a jó kvalitású emberekért. A tárgyalások 14 százalékról indultak. Ezt nem fogadta el a vezetés. A kérésünk 10 százalékra módosult. A menedzsment legutóbbi ajánlata 9,4 százalék volt, amiből 6,9 százalék az alapbért érinti, 2,5 százalék pedig kompenzációs javaslat. Ezek között például az üdülési hozzájárulás emelése is szerepelt – mondta az érdekképviseleti vezető. A kompenzációs javaslatról részletesebben írtunk egy korábbi cikkünkben (2017. március 29.: Ma már biztosan nem lesz sztrájk).– A cég ajánlatát munkásgyűlésen ismertettük meg a dolgozókkal. A menedzsmentnek feltett kérdésekben visszaköszöntek azok az elemek, amelyeket a szakszervezet is képviselt. – Tóth Józsefné kiemelte, a cégvezetés a kezdetektől a párbeszédre és a megegyezésre törekedett.– Nálunk forintosítani is lehet az odafigyelést. Jól működik a cafeteria, és vannak olyan szociálpolitikai intézkedések is, amelyek javítják a dolgozók közérzetét. Hogy néhányat említsek, van sportcsarnokunk, amit sokan használnak. Az étkezés kedvezményes. A háromféle menüből választható ebédért 280 forintot kell fizetni, ami a költség 40 százaléka. Nyáron még napközis tábort is szervez a cég a dolgozók gyerekeinek.A szakszervezeti vezető arról is beszélt, a következő időszakban az érdekképviselet és a menedzsment hosszú távú, differenciált bérfejlesztést dolgoz ki. – Ez a hároméves célkitűzés belátható és egyértelmű lesz. A dolgozók tudni fogják, mire számíthatnak. Ez is fontos lépés lesz a létszámmegtartáshoz.