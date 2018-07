Virágnak, koszorútartónak, tujának nincs helye a Kincses temetőben az urnasíroknál

Fotó: Imre Péter

– Nem értem! Felfoghatatlan és felháborító ez a felszólítás! A Kincses temetőben fákra tűzött papíron közlik, az urnasírok előtti kis kerteket szüntessük meg, a koszorútartókat számoljuk fel, és mindent vigyünk haza – mondta indulatosan a 67 éves, vásárhelyi Baráth Péter, akinek 2009-ben elhunyt nevelt lányának a sírhelyét is érinti a közlemény.– Bezzeg a derékig érő gaz, a rendetlenség senkinek sem szúrja a szemét! – tette hozzá. A határidő augusztus elseje.Baráth Péter hétfőn kereste meg Csörög rovatunkat panaszával, és segítségével próbáltunk utánajárni a történteknek. Elmentünk a Kincses temetőbe, nevelt lánya urnasírjához, amely előtt – tulajdonképpen már az úton – apró kertet alakítottak ki, és a koszorútartó sem volt üres. Másutt tujákat ültettek az elhunyt családtag nyughelye mellé.Utána rögtön mutatta a fára tűzött felszólítást, a közelben még legalább négyet láttunk. A szövege: „Az urnasírok előtt, az úton elhelyezett tárgyakat: virágládákat, koszorútartó vasakat vigyék el, az útból kikerített virágágyásokat számolják fel! A virágokat, tujanövényeket szedjék fel és vigyék haza. Az urnaparcella útjait a temetőgondnokság elkészíti. A munkák elvégzéséért és az utak karbantartása érdekében a jelzett határidőn túl – a helyszínen felejtett dolgokért felelősséget nem vállalunk, azokat eltávolítjuk! A jövőre nézve tisztelettel kérjük, hogy – a sírokat kivéve – az utakra vagy utakba semmilyen tárgyat ne helyezzenek és ne ültessenek el!" Az aláírás: református temetőgondnokság. A református sírkertekért, a Kincsesért és a Dilinkáért pedig a susáni egyházközség és lelkésze, Nagy Zoltán Imre felel. Többször tárcsáztuk számait – vonalasat és mobilt –, nem tudtunk vele beszélni. Szeretnénk megismerni az ő véleményét, álláspontját is, hogy azt is közölhessük.A szöveget értelmezve arra jutottunk: a felszólítás nem csak a munkák idejére szól, hanem végérvényes. – Hogyan emlékezzünk meg így a lányról, ha még egy koszorút sem helyezhetünk el a sírjánál? – kérdezte elkeseredetten Péter. Közben bekapcsolódott a diskurzusba Krizsán Ernőné, aki közölte: szerinte, ha megváltotta a sírt, azt csinál a környékén, amit akar. – A tuják és a kiskertek is szépek, ott van például az – mutatott éppen Baráth Péter nevelt lányának nyughelyére és az előtte lévő virágágyásra.