Visszautasítja a jobbikos jelölt rágalmait a Vásárhely24 - több portál is kiáll mellettük: ˝Kiss Attila, Ön hazudik˝

"Szerkesztőségünk visszautasítja a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltjének rágalmait" - kezdte közleményét a Vásárhely24, csütörtökön egy hangfelvételt közölt, amelyen Kiss Attila, a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje párttársát, a mártélyi Jobbik elnökét „lotyónak" nevezte . Borda Anikó bepereli a makói állatorvost. Hogy mi lesz a bírósági ítélet, csak később tudjuk meg, de a választók megítélhetik, hogy a jelölt valójában milyen férfi!A Jobbik képviselőjelöltje lapunknak azt nyilatkozta , hogy a hangfelvételt meghamisította a portál, mert ő nem mondott ilyet. Kiss Attila hazudik."Szerkesztőségünkhöz nem érkezett helyreigazítási kérelem sem a Jobbiktól, sem Kisstől. A valóság az, hogy a vágatlan hangfelvételen a makói politikus hallható, amint egy fórumon a médiának nyilatkozva lelotyózza Borda Anikót, aki korábban egy interjúban Kisst alkalmatlannak és pénzéhesnek nevezte. Nos, jól láthatjuk, hogy a képviselőjelölt milyen ember!Visszautasítjuk a Jobbik jelöltjének rágalmait. Sajnáljuk ugyanakkor, hogy a kampányban Kiss Attilától semmilyen építő, értelmes, és a térség előrelépését segítő gondolatot nem hallhattunk" - írja közleményében a Vásárhely24 szerkesztősége Makó Híradó is azonnal kiállt a portál mellett. Közleményükben azt írják:"A Makó Híradó szerkesztősége ezúton is szeretné kifejezésre juttatni: a leghatározottabban kiáll a Vásárhely24 szerkesztősége, valamint a nők megbecsülése mellett, és elítéli, hogy Kiss Attila a trágárkodást hazudozással akarja takargatni. Kiss Attila ezzel erkölcsileg megbukott."" A Rádió7 is kiáll a Vásárhely24 szerkesztősége mellett. A Promenad és Makó Híradó után újabb szerkesztőség ítéli el azt a támadást, melyet Kiss Attila, a Jobbik képviselőjelöltje intézett a kollégák (valamint a nők) ellen.Országgyűlési választásokat négyévente rendeznek. A helyben működő sajtótermékek azonban ezt megelőzően, majd ezt követően is azért dolgoztak és dolgoznak, hogy a politikusjelöltek által meggyőzni kívánt olvasókat és hallgatókat szolgálják – s nem csupán a kampányidőszakban teszik ezt – írják rádiós kollégáink.A Rádió7 szerkesztősége biztos abban, hogy amennyiben bármelyik jelölt a helyi sajtót, illetve azok munkatársait támadja, csupán rövid távú befektetést eszközöl és semmilyen nemes célt nem szolgál vele. Ezért nem érdemes a helyi sajtó hitelességét megkérdőjelezni, önös politikai érdekekből felhasználni, mert az újságírók becsülettel dolgoztak és dolgoznak a jövőben is a hiteles tájékoztatást szem előtt tartva.Mi találkozunk és beszélgetünk az olvasókkal, illetve a hallgatókkal. Nem négyévente. Minden egyes nap.Éppen ezért kiállunk a Vásárhely24 szerkesztősége mellett és elítéljük azt a támadást, melyet Kiss Attila, a Jobbik képviselőjelöltje intézett a kollégák ellen azért, mert nyilvánosságra hoztak egy egyébként nyilvános sajtóeseményen készült hangfelvételt. Úgy gondoljuk, hogy a támadás helyett Kiss Attilának azon kellene elgondolkoznia, hogy milyen kijelentéseket tett és nem azon, miként szóljon bele a sajtó munkájába.A Rádió7 szerkesztősége elítéli mindazokat, akik rövidtávú politikai haszonszerzés miatt támadják bármelyik helyi sajtóorgánumot.A Rádió7 szerkesztősége egyúttal elítéli a megkülönböztetés bármilyen formáját, s mindenkor szót fog emelni nők és a gyermekek verbális zaklatása ellen, valamint ki fog állni a politikai okokból megtámadott sajtómunkatársakért is.