Vitte volna a lopott biciklit, de nem számolt a térfigyelő kamerákkal

ha a kerékpárt ha magára hagyja a tulajdonos, minden esetben zárja le!

célszerű a hátsó kereket és a zárat valamilyen rögzített tárgyhoz hozzázárni!

használjon jó minőségű magas besorolású kerékpárzárat!

a nagyobb biztonság érdekében kerékpárját felszerelheti kerékpárriasztóval, illetve GPS nyomkövetővel is.

érdemes csatlakozni a Bikesafe országos kerékpárregisztrációs-programhoz is.

A sértett kerékpárral érkezett május 22-én este egy vásárhelyi presszóhoz, hogy focimeccset nézzen a barátaival. Mivel otthon felejtette a lakatot, nem zárta le a kerékpárt, melynek kosarában benne maradt a lakáskulcsa is. Mintegy két óra múlva, mikor hazaindult észrevette, hogy a bicikli már nincs ott ahol hagyta. A férfi feljelentést tett a rendőrségen.A hódmezővásárhelyi körzeti megbízottak a város térfigyelő kameráinak felvételei alapján azonosították a presszó egyik vendégét, aki a kerékpárral távozott a helyszínről. A kamerák segítségével visszakövették a gyanúsított napját és megállapították azt is, hogy honnan indult el. A rendőrök egy helybeli szállásadóhoz csengettek be, ahol megtalálták a biciklit és a férfit is, aki csak néhány napot töltött a városban, és ittasságára hivatkozott, mikor a lopásról kérdezték. A férfi a cselekmény elkövetését elismerte és elmondta, hogy megbánta tettét.A hódmezővásárhelyi rendőrök lopás vétség elkövetése miatt indítottak eljárást a férfival szemben, a kerékpárt és a lakáskulcsot pedig visszaadták a tulajdonosának.