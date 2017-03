Vívóbajnokot faggattak: Szász-Kovács Emese Vásárhelyen járt

– Még most sem hiszem el, hogy én vittem be az utolsó találatot az olimpiai döntőben, és megnyertem az aranyérmet – mesélte a tavaly őszi házasságkötése után Szász-Kovács Emese névre hallgató riói párbajtőröző olimpiai bajnok tegnap Vásárhelyen. – A finálét éppen ezért még mindig végigizgulom. Kíváncsi vagyok, tényleg sikerült-e. Az egész olyan, mint egy álom – mondta.Az olimpiai bajnok vívó tegnap Vásárhelyen járt: találkozott Almási István polgármesterrel, majd a Szent István Általános Iskolába látogatott, ahol az alsósok türelmetlenül várták a feldíszített tornateremben. Egyszer azt mondták nekik, 5 perc múlva megérkezik, és a kicsik az utolsó másodperceket visszaszámolták. Akkor nem, de pár pillanat múlva belépett: nagy tapssal, ovációval fogadták. – Az olimpiai győzelem után megváltozott az életem, az emberek megismernek az utcán, autogramot, közös fotót kérnek. Egyik napról a másikra ismert lettem – mesélte a bajnok.Látogatását nevelőedzője, a jelenleg a Csomorkány SE-nél dolgozó vásárhelyi születésű Felletár György , vagyis Cefi bácsi „hozta tető alá". Elkísérte egykori tanítványát a suliba, majd a Vívócentrumba, ahol klubja fiataljai várták. Arról kérdezték, milyen volt az első edzése, voltak-e rossz évei, hullámvölgyei, mennyit kellett a sikerekért dolgozni.– A győzelmekért sokat kell dolgozni, de elérni csakis úgy lehet, ha a döntő pillanatban mentálisan is felkészültek vagyunk. Fejben dől el minden, de a sportág iránti alázat, a szorgalom is fontos – magyarázta Emese a gyerekeknek.Azt is elárulta, Nagy Tímea a példaképe, több szempontból is: nem adta fel, szülés után visszatért, és olimpiát nyert. Ezt a „projektet" szívesen másolná majd a tokiói ötkarikás játékokon. Miközben a gyerekek sorban álltak az aláírásáért – kézre, pólóra, papírra kérték –, elmondta: nem tartja elképzelhetetlennek, hogy a csapattal Vásárhelyen edzőtáborozzon majd, mert a párbajtőröző fiúk, Imre Gézáék is csak szépet, jót meséltek a lehetőségekről, a Vívócentrumról.