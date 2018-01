Vízkereszt van, véget ért a karácsonyi ünnepkör

A napkeleti bölcsekről is szól vízkereszt, mutatta a templomban lévő betlehemen Kasuba atya.

Fotó: Kovács Erika

– Mi mindig vízkeresztkor bontjuk le a karácsonyfát, akár hétköznapra esik, akár hétvégére – mondta a hódmezővásárhelyi Halász Istvánné – A díszeket szépen elcsomagoljuk, külön-külön mindegyiket selyempapírba, mert jövőre is szükség lesz rájuk, ha Isten is úgy akarja – mondta. Hogy tulajdonképpen minek az ünnepe is vízkereszt, ezt sem ő, sem pedig az ugyancsak vásárhelyi Verasztó Józsefné nem tudta.– Régen, fiatal lány koromban, vízkeresztkor mi nemcsak karácsonyfát bontottunk, hanem jósoltunk is. Papírra írtuk a fiúk nevét, majd húztunk egyet. Úgy gondoltuk, hogy olyan nevű férjünk lesz. De az csak játék volt – emlékezett vissza az idős hölgy.– Vízkereszt az egyik legősibb keresztény ünnep, a harmadik századtól él. A keleti kereszténység Jézus születését ünnepelte vízkeresztkor, a nyugati kereszténység életében más tartalmat kapott, három momentumot is összefogott – tudtuk meg Kasuba Róbert pitvarosi plébánostól.

Annak az ünnepe, hogy a napkeleti bölcsek meglátogatták Jézust a betlehemi istállóban. Jézus megkeresztelkedése a Jordán folyóban ugyancsak az ünnep momentuma, akárcsak Jézus első csodája a kánai menyegzőn. Vízkeresztkor ér véget a karácsonyi ünnepkör.– Ilyenkor szokás a templomokban a vízszentelés. Nálunk is lesz. A megszentelt vízből haza is vihetnek az emberek. A szentelt vízbe sót teszünk, ami a romolhatatlanság jelképe – tette hozzá. A jövő héten már a házszentelések is kezdődnek. Az ajtóra a dátumot írják, illetve a három napkeleti bölcs nevének kezdőbetűit. – Az előző években itt, Pitvaroson körülbelül 50-60-an kérték a házszentelést – említette meg a plébános.Kasuba atyától megtudtuk, régen vízkeresztkor hirdették ki a mozgó ünnepek, például a húsvét dátumát, illetve számos népszokás is kötődött az ünnephez. Többek között a férjjóslás. Ma már inkább csak a karácsonyfabontás él a hagyományok között.– Ez sem mindenhol. Mi például itt, a pitvarosi templomban február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján szoktuk leszedni a karácsonyfáról a díszeket. Idén is így lesz.