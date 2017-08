Zajos a műhely, belóg a pampafű - Bíróságon folytatódhat a vásárhelyi szomszédvita

– Sokszor elviselhetetlen, iszonyatos a zaj, ami a szomszédos műhelyből jön. Hetente legalább háromszor-négyszer. Nem tudunk itthon, a saját házunkban pihenni – mondta a 66 éves Budai László. Feleségével, Margittal közel 40 éve élnek vásárhelyi Tulipán utcai otthonukban, soha egyetlen szomszéddal nem voltak haragban. A járműjavítót és -karbantartót üzemeltető, teljes neve elhallgatását kérő Ferenc a kivétel. Közel 10 éve mérgesedett el a viszony. Nem köszönnek, nem állnak szóba egymással.



– Már induláskor becsapott a fiatalember, olyan papírt íratott velünk alá, amelyben garázs építéséhez kérte a hozzájárulást. Műhely lett belőle, és sokszor még az udvaron is dolgoznak: óriási tartályokat kalapálnak, flexelnek – közölte László. Az idős házaspár többször tett bejelentést: az önkormányzatnál szabálysértési eljárást kezdeményeztek – elutasították –, többször, legalább ötször kihívták rendőrséget, az ÁNTSZ-t a kutya miatt, hogy nem megfelelő körülmények között tartják. Azt is sérelmezik, hogy az eb sokszor, hangosan és az ablakuk alatt ugat.



– Nem megoldás, de menekülök otthonról, elmegyek inkább horgászni, mert nem tudom elviselni a szomszédból érkező hangzavart. Igaz, 50 éven keresztül nagy zajban dolgoztam, minősített hegesztőként. Lehet, hogy emiatt túlságosan is érzékeny vagyok a zajokra. Idegesítenek – árulta el Budai László.



Megkerestük a másik felet. A kerítéskapun a lakásnak és a műhelynek külön csengő van, utóbbi hétköznapokon 7-től 16 óráig tart nyitva.



– Akkor kezdődött az ellenségeskedés, amikor autómentéssel foglalkoztam, és a nap végén beálltam az udvarra azzal a járművel, amivel azt végeztem. Ennek legalább 10 éve – emlékezett Ferenc. Közölte, szinte minden hatóságot „ráhívott" a szomszéd. A rendőrséget például azzal, hogy illegálisan, engedélyek nélkül dolgozik. Holott minden, a működéshez szükséges engedéllyel rendelkezik, zajszintet is mértek nála – szúrópróba-szerűen –, és mindig megfelelő értéket állapítottak meg. A munkavédelmi felügyelőséget is riasztotta a szomszéd, azt állítva, Ferenc alkalmazottai nem viselnek védőfelszerelést. Jegyzőkönyv van arról, hogy viseltek. A hatóságok egyszer sem büntettek, mindent rendben találtak – állította Ferenc.



– A műhely eredetileg valóban garázsnak épült. De az élet úgy hozta, módosítani kellett, így kezdhettem dolgozni. Meggyőződésem, hogy irigyek, látják, hogy fejlődök, haladok előre – vélekedett a fiatal vállalkozó. Elárulta: ő is tett Budai László ellen bejelentést, a kerítésének a közelébe lerakott építési törmelék, illetve az út mellé ültetett, a közlekedésben a kilátást takaró pampafű miatt.



– Elmérgesedett a viszony. Az is előfordult, másutt kalapáltak, zajongtak, és azt jelentette, hogy tőlünk hallja. Nem is voltunk otthon. De vége! Betelt a pohár, az volt az utolsó csepp, hogy megkereste az újságot. Ügyvédhez fordulok, elképzelhető, bíróság elé viszem az ügyet: zaklatásért és rágalmazásért teszek feljelentést

– jelentette ki Ferenc.