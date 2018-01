Zöld utat kapott a katonai szakközépiskola Vásárhelyen

Katonai szakközépiskola indításáról döntött szerdai ülésén a kormány - jelentette be Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Egy szerdai hódmezővásárhely-kútvölgyi lakossági fórumon elmondta, az intézmény a Démász volt Ady utcai telephelyén mű ödik majd.



Egy másik kormánydöntés a vásárhelyi gazdákat, földtulajdonosokat is érinti. Támogatjá kis kapacitású naperőművek létesítését, az áramot az állam ötelezően megvásárolja. Ez jövedelemkiegészítésként havi fél-egymillió bevételt jelenthet a gazdálkodóknak. A beruházáshoz kedvezményes, vagy kamatmentes hitelt biztosít az állam.



A lakossági fórumon Benkő Zsolt ülterületekért felelős önkormányzati épviselő elmondta, az önkormányzat a ülterületek özel 400 milliós fejlesztéséről döntött. útvölgyön a Rá óczi utca eddig földes szakasza aszfaltburkolatot kapott. Játszóteret is építenek. Felújítjá a focipályát, valamint a volt iskola épületében özösségi házat alakítanak ki.



Hegedűs Zoltán polgármesteri jogkörrel rendelkező alpolgármester arról beszélt, hogy felértékelődtek a ülterületek. Ez részben annak is öszönhető, hogy meghirdetté a minőségi lakáscsere programot. Vannak, akik szívesen kiköltöznek a város ülterületi részeire, ezért is fontos a fejlesztés.



A fórumon szóba került, hogy az északi elkerülő út befejezése után, miután a kivitelező a útvölgyi depóját felszámolja, helyreállítjá az utat, amiket a nagy járművek tönkretettek az elmúlt időszakban. Hegedűs Zoltán hangsúlyozta, hogy tárgyalásokat kezdeményeznek a kivitelezővel, hogy az eredeti elképzeléssel ellentétben ne csak az út egyik sávját újítsá fel, hanem teljes szélességben kapjon új burkolatot.



(leadképünk illusztráció)